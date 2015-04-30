Demirtaş'ı 'Türkiye seninle gurur duyuyor' sloganıyla karşıladılar!

İstanbul Şirinevler'de esnafları ziyaret eden HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları ile karşılandı.

Özgür Altuncu ve Yaşar Kaçmaz’ın DHA’da yer alan haberine göre, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul 'un en kalabalık semtlerinden Şirinevler'de vatandaşlarla ve esnafla buluştu.

Şirinevler Meydanı'ndan başlayıp, Fevzi Çakmak Caddesi boyunca eşi Başak Demirtaş ile birlikte yürüyen Demirtaş, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Şirinevler'de esnaf ziyaretinde bulunan Demirtaş, önce eşiyle birlikte bir çiğ köfte dükkânına girdi. İkram edilen acılı çiğ köfteyi çok beğenen Selahattin Demirtaş, gazetecilere dönüp, "Size de ısmarlayayım arkadaşlar. Biri yer biri bakar, kıyamet kopmasın. Gerçi biri yiyor, çok kişi bakıyor. Herhalde kopmaz kıyamet..." diyerek espri yaptı.

'Kürt böreği' yedi

Ardından bir börekçiye uğrayan Demirtaş, halk arasında 'Kürt böreği' olarak adlandırılan 'sade küt böreği'nden yedi. İçecek olarak ayran isteyen Demirtaş, eşinin de güzel ayran yaptığını söyledi.

'Türkiye seninle gurur duyuyor'

Esnaf ziyaretleri boyunca en çok dikkat çeken ise kalabalığın attığı sloganlar oldu. Kalabalık sık sık "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları attı.

Demirtaş Şirinevler'den ayrılırken de sloganlar duyuldu. Bu kez " Kürdistan ve Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganı atıldı.

Engelli bir çocukla selfie çektiren Demirtaş, yoğun sevgi gösterileri arasında Şirinevler'den ayrıldı.