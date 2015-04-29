Demirtaş: Bu ülkede herkesin sorunu var, Kürdün sorunu ise katmerli

Şirinevler’de bulunan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER)’ni ziyaret eden HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kuveyt dönüşü uçakta söylediği "Kürt sorunu var ifadesi ayrımcılıktır" sözlerine yanıt verdi.

"Bu ülkede herkesin sorunu var. Kürdün sorunu katmerlidir " diyen Demirtaş, şöyle konuştu:

"Herkes 2 sorun yaşıyorsa, Kürt 3 sorun, 4 sorun yaşıyor. Sorunsuz yurttaş yok bu ülkede. Herkesin derdi sorunu var. Sayın Cumhurbaşkanı desteklediği partiye oy kazandırmak için koskoca bir halkı rencide etmekten vazgeçmeli artık. Ortada bir müzakere, çözüm süreci var. Bunu böyle elinin tersiyle iterek, Milliyetçi oyları kapmak için ülkeyi ateşe atmanın hiçbir anlamı yok. Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkede Kürt sorunu yok demiş olabilir, hatta ona kalsa Kürt yok diyecek de buna cesaret edemiyor. O yok dedi diye de yok olmuyor. Bizler sorunlarımızın diyalog içinde çözümünden yana olduk. Seçim sürecinde de sonrasında da bu tavrımızı sürdüreceğiz."

‘Biz tırnak olacağız sürekli, Beyefendi de et ‘

Sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeni seçilen KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasındaki tartışmaya getiren Demirtaş, şunları söyledi:

"Sağa sola bu şekilde emirler yağdırarak, karşında boyun bükmeyenin boynunu vurmaya kalkışarak, bu ülkede Cumhurbaşkanlığı makamını dolduramazsın. Burayla da yetinmiyor. Kıbrıs’a fırça atıyor. Kıbrıs’ın Cumhurbaşkanı daha yeni seçilmiş. Daha tebrik etmedin. ’Hayırlı olsun, kutluyorum’ demeden, ’ağızından çıkanı kulağın duysun’ diyor. Bu mudur demokrasi anlayışı? Yüzde 60 oyla seçilmiş Kıbrıs’ın Cumhurbaşkanı. Hani milli irade ? Hani sandığa saygı. Niye ? Ona biat etmiyor. Onun istediği aday seçilmemiş diye. Tebrik bile etmiyor, kutlamıyor. Fırça çekiyor. Bir ülkenin, Bağımsız bir ülkenin, Kıbrıs öyle, bağımsızlığını ilan etmiş bir ülkenin cumhurbaşkanı. İlle ’bizim yavrumuz olacaksın’ diyor. Onlar ’hayır, eşit olsak olmaz mı’ diyor ? ’Hayır yavrumuz olacaksın’. Anlayış budur. Kürtlere de böyle bakıyor. ’Biz eşit olsak olmaz mı’ diyoruz. ’Yok yavrumuz olacaksın’. ’Etle tırnak gibi olacağız’. Biz tırnak olacağız sürekli, beyefendi de et olacak. Kusura bakmasınlar. Bütün dünyada adalet, eşitlik, lafta kalmamalı, pratiğe geçebilmeli. Bu ülkede bunu yapacak bizim dışımızda bir anlayış yok."