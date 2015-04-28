Gökçek'ten Demirtaş'a 'kaset' cevabı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, elinde kaset bulunduğunu öne süren HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yanıt verdi. Gökçek, "Melih Gökçek’in elinde tek bir kaset varsa dünyanın en onursuz insanıdır" dedi. "Şimdi inşallah barajı aşamayacak" diyen Gökçek, "Dokunulmazlığı kalmayacak, kendisiyle mahkemede hesaplaşacağız" ifadesini kullandı.

"PKK’nın içinde şu anda üç grup var" diyen Gökçek, "Apo yanlıları, Demirtaş yanlıları ve Kandil yanlıları. Kandil tasfiye edildi, kandil olayları çıkararak ortalık karıştırıyor. Mesela Demirtaş'a gaz veriyor ve Apo'yu tasfiye etmek istiyorlar" diye konuştu.

NTV yanınında Funda Görey'in sorularını yanıtlayan Gökçek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Dün yapılan bir açıklama dikkatleri sizin üzerine çekti. Selahattin Demirtaş dün “Gökçek’in elinde arkadaşlarının şantaj kasetleri o nedenle her seçimde aday oluyor” dedi. Bu iddia ile ilgili neler söylersiniz?

Ben 4 günden beri her akşam bir televizyona çıkıyorum ve HDP ile ilgili pek çok şey anlatıyorum. HDP’nin Kobani’yi bahane ederek insanları sokağa döktüğünü, bir yığın insanın ölümüne vesile olduğunu, barış isteyen insanların bunu yapmayacağını ve özellikle Kobani’de tam bir din düşmanlığının ortaya çıktığını söyledim. Bakın bunlar Kobani’nin resimleri. Kur’an-ı Kerim’i böyle yaktılar. 6-7 Ekim olaylarına ait fotoğraflar bunlar. Mardin Kızıltepe’de bütün kuranları yaktılar. Tam bir din düşmanlığı söz konusu. Yani AK Parti’yi suçluyorsun ama biz Kobani’de yaşayan 200 bin insanı kendi ülkemize kabul ettik. Bizim AK Parti olarak bakışımız bu, sizin ki bu. Her yerde aynı hareketin yapılmış olması HDP’nin din düşmanı bir hareketi desteklediğini gösteriyor bu. Barış güvercini olarak gösteriyor kendisini şimdi. PKK’nın ateist bir yapıya, marksist bir yapıya, zerdüşt bir yapıya sahip olduğunu söyleyince bunun kendisine oy kaybettireceğini anlayınca karşı tepki gösterdi. Melih Gökçek eline kasetler geçiriyormuş, bunlarla genel merkezi tehdit ediyormuş ondan dolayı 3 dönemdir belediye başkanı oluyormuş. Melih Gökçek’in elinde böyle bir kaset varsa dünyanın en onursuz insanıdır. Kendisini mahkemeye verdim. Şimdi inşallah barajı aşamayacak, dokunulmazlığı kalmayacak ve mahkemede hesaplaşacağız. Bunların ruhunda insanları tehdit etmek sindirmek var. Sandık başlarında vatandaşa sindiriyorlar. Ben buradan HDP yanlılarına, Kürt kardeşlerime sesleniyorum; böyle bir baskı varsa kaçın gidin oy kullanmayın. Özellikle sağduyulu insanları sandığa davet ediyorum. Bu seçimde biz yüzde 90 oy kullanılmasını istiyoruz.

Siz HDP’nin baraj altında kalması gerektiği görüşünde misiniz?

Kesinlikle.

Siyasi temsil açısından ya da sokağın tansiyonun yükselmesi açısından riskli olabileceği yorumlarına katılmıyorsunuz yani.

Katılmıyorum. Önce demokrat olmayı öğrenecekler ondan sonra parlamentoya gelecekler. Önce silahı bırakacaklar. Ağrı olayların zeytinyağı gibi yukarıya çıktı. Bu olayı düzenleyen AK Parti iktidarıdır dedi. Orada 10 bin mermi bulundu, 15 saat çatışma sürdü. Sen kalkıp oradaki eğlenceye geliyorsun hem olay çıkartıyorsun hemde suçu AK Parti’ye atıyorsun. Bir takım medyada bunu aldı neredeyse adamı masum hale getireceklerdi. İğne ucu kadar düşünme yeteneği olan kişi der ki; bu adamlar burada 10 bin mermi sarf etti, tesadüfen geçen bir PKK grubu değil askere tuzak kurduğu belli. PKK’nın içinde şu anda üç grup var. Apo yanlıları, Demirtaş yanlıları ve Kandil yanlıları.

Milletvekili adaylarından mı bahsediyorsunuz?

Adaylar. Kandil burada tasfiye edildi, büyük ihtimal ve buna kızan Kandil bu tip olayları çıkartarak ortalık karıştırıyor. Demirtaş’a gaz veriyor Amerika’da özellikle ve Apo’yu tasfiye etmek istiyor. Bunlar bilgiye dayalıdır. Ben ne dersem çıkar. Barajı aşarsa Demirtaş bağımsızlığını ilan edecek Apo filan hikaye. Ama inşallah barajı aşamayacaklar.

Gökçek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

HDP’nin barajı aşmaması çözüm süreci için daha iyi olur. Benim CHP uzmanı olduğum konusunda kimsenin tereddütü olmasın. CHP’li Aylin Nazlıaka’yı ben milletvekili yaptım. Davet edeceğiz, kaçak su nasıl alınır anlatsın.

Üst akıl Türkiye’de bir düzen yapmak istedi. Koalisyon yapmak istiyorlar. Üst akılın koalisyonunun başbakanı Ekmeleddin İhsanoğlu. İç Güvenlik Paketi’ne karşı çıktılar. MHP niye karşı çıktı?