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Gökçek, 'elinde şantaj kasetleri var' diyen Demirtaş'a dava açıyor

Demirtaş 'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının elinde şantaj kasetleri var. Ondan dolayı kaç yıldan beridir belediye başkanıdır' demişti

27 Nisan 2015 22:12

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisi hakkında, "Elinde arkadaşlarının şantaj kasetleri var. Ondan dolayı kaç yıldan beridir belediye başkanıdır. Şantajla adaylığı devam ediyor" iddiasında bulunan HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı mahkemeye vereceğini söyledi.

CHA'da yer alan habere göre, Gökçek, yaptığı açıklamada, HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın partisinin Van il teşkilatının toplantısında yaptığı, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının elinde şantaj kasetleri var. Ondan dolayı kaç yıldan beridir belediye başkanıdır. Şantajla adaylığı devam ediyor. Arkadaşlarının şantaj kasetleri var elinde" açıklamasına sert tepki gösterdi. 

 

'İddiasını ispatlamak zorunda'

 

Gökçek, Demirtaş hakkında hem ceza hem de tazminat davası açacağını belirttiği açıklamasında, şunları kaydetti: "Kendi partisinin içerisindeki kişilere şantaj yaparak mevki ve makam almak şerefsizliktir. Demirtaş'ın partisinde böyle olaylar oluyorsa bizi kendisiyle karıştırmasın. Şerefli insanlar söylediklerini ispat eden insanlardır. Kendisini mahkemeye veriyorum. Hem ceza hem tazminat davası açıyorum. İddiasını savcılık ve mahkemelerde ispatlamak zorundadır. İspat edemeyeceğine göre yalancı bir siyasetçi olduğu mahkeme kararıyla inşallah tescil edilmiş olacaktır. Kendisini şerefli siyaset yapmaya davet ediyorum."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanın elinde şantaj kasetleri var. Ondan dolayı kaç yıldan beridir belediye başkanıdır. Şantajla başkanlığa devam ediyor. Arkadaşlarının şantaj kasetleri var elinde"

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melih gökçekankaraselahattin demirtaş

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