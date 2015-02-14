Demirtaş: Üç tane yaratık erkeklik adına bunu yapmışlardır, biz bu anlayışı yıkacağız

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürenleri 'üç yaratık' olarak nitelerken, "Erkeklik anlayışı buysa, biz bu anlayışı yıkacağız" diye konuştu.

HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş partisinin Ağrı'daki olağan kongresine katıldı.



Kongrede konuşan Demirtaş, tecavüzcü erkeklik anlayışını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Kadına yönelik şiddeti eleştiren ve son olarak Tarsus'ta 20 yaşında üniversite öğrencisinin Mersin'deki evine giderken bir minibüste 'insanlıktan çıkmış üç yaratık' olarak nitelendirdiği kişiler kaçırıldığını, tecavüz edildikten sonra yakarak gömdüklerini anlatan Demirtaş, "Üç tane yaratık bu gencecik çocuğa bu zulmü yapmışlar ve bunu erkeklik adına yapmışlar.



Şimdi Ağrı'dan bu erkeklik anlayışına, tecavüzcü, vahşi, barbar erkeklik anlayışına bütün Ağrılı erkeklerin lanet okumasını istiyorum. Erkeklik anlayışı buysa biz o anlayışı yıkacağız, tarihin çöp sepetine atacağız. Erkek anlayış kadınla kendini bir gören anlayıştır, kadına tecavüzcü anlayış değildir. Böyle bir erkeklik anlayışını asla kabul etmeyeceğiz" diye konuştu.