Demirtaş'tan Erdoğan'a: Sen benim için "kaygılanmayı" bırak da kendi vereceğin hesabı düşün

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisini ve İmralı Cezaevi’ndeki PKK lideri Abdullah Öcalan'ı kastederek "Edirne'deki, en büyük hesabı İmralı'dakine verecek; kendi içinde ayrı bir hesaplaşmaları var" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a, ismini geçirmeden yanıt verdi.

Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısındaki açıklamasından 2 gün sonra yaptığı Twitter paylaşımında,"Siyasetçiler halka, partisine, parlamentoya, BAĞIMSIZ yargıya hesap verir. Sen benim için 'kaygılanmayı' bırak da kendi vereceğin hesabı düşün" sözleriyle yanıt verdi" ifadesini kullandı.

Erdoğan, ne demişti?

Erdoğan, İmralı Cezaevi’ndeki Öcalan ile Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş arasında bir hesaplaşma yaşanacağını söyleyerek, “Edirne’deki, en büyük hesabı İmralı’dakine verecek. Zannediliyor ki her yer şu anda toz pembe. Değil. Onların da kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar” diye konuşmuştu.