Karar yazarı Taşgetiren: Cumhurbaşkanı ya da devlet adına birileri İmralı ile görüşmeler yapıyor ve İmralı’dan böyle bilgiler mi geliyor?

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı kast ederek, "Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek" açıklamasına ilişkin olarak, "Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu sözlerinin bir bilgiye dayandığı açık. Acaba bu bilginin kaynağı nedir? İddia, İmralı’nın Edirne’yi hesaba çekeceği anlamında olduğu ve satır aralarında Cumhurbaşkanı’nın böyle bir hesaba çekmeyi olumladığı, yani İmralı’nın tavrından yana durulduğu şeklinde olduğuna göre, İmralı’dan böyle bir sinyal alındığını gösteriyor. Acaba öyle mi? Cumhurbaşkanı ya da devlet adına birileri İmralı ile görüşmeler yapıyor ve Cumhurbaşkanı’na İmralı’dan böyle bilgiler mi geliyor?" değerlendirmesini yaptı.

Taşgetiren yazısında, "Böyle bir sonuç çıkarılması yadırgatıcı olmaz. Çünkü 2019 yerel seçimleri sürecinde İmralı’dan tam da HDP kitlesini Cumhur İttifakı’nın seçim stratejisine uygun davranmaya yönlendiren bir mektup getirildi, sahiplenildi, devletin ajansı tarafından (AA) açıklandı, okutuldu. Hem de kritik ikinci seçimden (23 Haziran) üç gün önce, yani 20 Haziran’da…" ifadesini kullandı.

Taşgetiren şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı o mektubun açıklanmasından sonra çıktığı bir tv mülakatında da mektubu yorumlama (nasıl bir iş bu?) çerçevesinde “hesaplaşma”dan bahsetmiş. Şunları söylemiş:

“Özellikle Demirtaş’ın 7 ayrı açıklaması var. Bu açıklamayı bizler de öğrendik. Çok açık ve net şu anda CHP’nin adayına bu desteği açıklıyor. Çok ilginç olan nedir? Burada Apo’nun (Apo? Yazar notu)) yaptığı açıklamadır. Olaya şöyle bakıyorum. Bizim derdimiz o değil. Oralardan bize ne gelir, ne gelmez bunları az çok kestiriyoruz. Burada bir iktidar mücadelesi var. Bu iktidar savaşında HDP-PKK kanadında yaşanan Öcalan-Demirtaş noktasında iktidar savaşında ciddi kayma gösteriyor. Bu süreç içerisinde Öcalan kendi iktidarını bunlara kaçırmak istemiyor. Demirtaş’a hesap sormaktan tutun da dağa hesap sormaya varıncaya kadar. Onların kendisine ihanet ettiği yönünde. Buna yönelik kesin tavırları var. Bu süreç içerisinde yaptığı açıklamada ‘eğer siz beni destekliyorsanız, benim arkamda olan bir partiyseniz ne oraya ne şuraya değil siz kendi gücünüzü ortaya koymalısınız, herhangi bir yere değil kendi tarafsızlığınızı ortaya koymalısınız’ diye bir şey. O anlaşılıyor.”

Aradan 2.5 yıl geçiyor, Devletin (mi?) Ak Parti’nin (mi?) Cumhurbaşkanı’nın (mı?) siyasi değerlendirmeleri içine yeniden “İmralı- Edirne hesaplaşması” giriyor. Acaba ilerdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de HDP’nin konumu son derece stratejik olduğuna göre İmralı, Cumhur İttifakı’nın beklentileri -en azından HDP’nin tarafsız kalması yönünde- bir açıklama yapacak mı?"

TIKLAYIN | Erdoğan'dan Demirtaş ve Öcalan açıklaması: Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek; kendi içinde ayrı bir hesaplaşmaları var