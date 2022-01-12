Erdoğan'dan Demirtaş ve Öcalan açıklaması: Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek; kendi içinde ayrı bir hesaplaşmaları var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı kast ederek, "Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek" dedi.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında Demirtaş ve İmralı F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan'a ilişkin olarak konuştu.

Erdoğan, "Bunların göğsündeki şeref madalyası dağa kaçırdığı yavrular, bunlardaki vicdan bu. Ama Edirne’deki en büyük hesabı İmralı’dakine verecek. Zannediyor ki her yer şu anda toz pembe, onların da kendi içinde ayrı bir hesaplaşmaları var, bu hesaplaşmayı da yapacaklar." ifadesini kullandı.