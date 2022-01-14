Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: İmralı’dan gelen mektupla seçime gitmeye çalışıyorsanız beyhude

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İmralı söylemine tepki göstererek, "İmralı'dan gelen mektupla seçime gitmeye çalışıyorsanız bunlar beyhude!" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'ın “Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine hesap verecek” sözlerini “İllegal siyaset alanı oluşturma gayreti” diye değerlendirdi.
Davutoğlu, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sandık gelecek; siz ve iki yüzlü anlayışınız gidecek"
"Parti kapatmalarla meşru siyaseti daraltmaya çalışan Erdoğan, Edirne ile İmralı arasında hiyerarşi kurarak illegal siyaset alanı oluşturma gayretinde!
İmralı'dan gelen mektupla seçime gitmeye çalışıyorsanız bunlar beyhude! Sandık gelecek; siz ve iki yüzlü anlayışınız gidecek."
Ne olmuştu?
Dün partisinin grup toplantısında muhalefeti sert sözlerle eleştiren Erdoğan, “CHP’nin başını çektiği ittifakın bir cenahını oluşturan PKK'nın güdümündeki parti ne yapacağını, ne söyleyeceğini, nasıl davranacağını belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek icazeti bekliyor” demişti.
Erdoğan daha sonra HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in bir PKK’lıyla fotoğraflarına ilişkin haberlerin de yer aldığı HDP’ye ilişkin videoyu izlettirerek “Al işte buyur. Bunların göğsündeki şeref madalyası o dağa kaçırdıkları yavrular. Bunlardaki vicdan bu ama şu anda Edirne’deki en büyük hesabı, İmralı’dakine verecek” ifadelerini kullanmıştı.