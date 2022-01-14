Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: İmralı’dan gelen mektupla seçime gitmeye çalışıyorsanız beyhude

Dün partisinin grup toplantısında muhalefeti sert sözlerle eleştiren Erdoğan, “CHP’nin başını çektiği ittifakın bir cenahını oluşturan PKK'nın güdümündeki parti ne yapacağını, ne söyleyeceğini, nasıl davranacağını belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek icazeti bekliyor” demişti.

Erdoğan daha sonra HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in bir PKK’lıyla fotoğraflarına ilişkin haberlerin de yer aldığı HDP’ye ilişkin videoyu izlettirerek “Al işte buyur. Bunların göğsündeki şeref madalyası o dağa kaçırdıkları yavrular. Bunlardaki vicdan bu ama şu anda Edirne’deki en büyük hesabı, İmralı’dakine verecek” ifadelerini kullanmıştı.