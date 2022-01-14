AKP'li yetkili: Öcalan'ın yeni bir mektup kaleme alması gündeme gelebilir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın “Demirtaş'ın Öcalan’a hesap vereceği” yönündeki açıklamasını değerlendiren AKP’li bir yetkili, 2019’daki yerel seçimlerde olduğu gibi PKK lideri Abdullah Öcalan’ın bir mektup kaleme almasının gündeme gelebileceğini söyledi.

Erdoğan partisinin bu haftaki grup toplantısında öldürülen bir PKK ile 5 yıl önce çekilmiş fotoğrafları basına yansıyan ve hakkında fezleke hazırlanan HDP milletvekili Semra Güzel hakkında konuşurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çeşitli suçlamalar yöneltmişti. Erdoğan, İmralı Cezaevi’ndeki Öcalan ile Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş arasında bir hesaplaşma yaşanacağını söyleyerek, “Edirne’deki, en büyük hesabı İmralı’dakine verecek. Zannediliyor ki her yer şu anda toz pembe. Değil. Onların da kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar” diye konuşmuştu.

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DW Türkçe’den Gülsen Solaker’in haberine göre AKP’li yetkililer, Erdoğan’ın bu açıklamayı "büyük ihtimalle önüne gelen istihbarat raporlarına dayanarak yaptığını" kaydetti.

Adının açıklanmasını istemeyen AKP’li bir yetkili şunları kaydetti:

“Öcalan’ın çözüm sürecinde HDP’nin sorumlu davranmadığını düşündüğü ve sürecin bitmesinden Demirtaş’ı da sorumlu tuttuğu zaten bilinen bir şey. Muhtemelen Öcalan ile İmralı’da yapılan görüşmelerde bu konu yeniden gündeme gelmiş olabilir ve Sayın Cumhurbaşkanı da bu raporları okumuş olabilir.”

Yetkili, önümüzdeki süreçte Öcalan’ın yeni bir mektup kaleme almasının da gündeme gelebileceğini söyledi.