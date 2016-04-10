Demirtaş: On binlerce çocuk istismara uğramış, Karaman küçük bir örnek, iktidardakiler bunu biliyor

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş Karaman'da yaşanan çocuk istismarı olayına değinerek, "Türkiye'nin her şehrinde çocuk istismarı var. Karaman bunun küçük bir örneği. Durum tahminlerimizin çok çok ötesinde" dedi. Sözlerine devan eden Demirtaş, “Öyle anlaşılıyor ki on binlerce küçük çocuk istismara uğramış. Gelen bilgiler ve saha araştırmaları bunu gösteriyor. Bu sadece ortaya çıkarılabilen küçük bir kısmı. Bunu iktidardakiler biliyorlar" diye konuştu.

Demirtaş, Güneydoğu’da süren operasyonlara ilişkin, “Biz savaş seçeneğini asla tercih etmedik. Hiçbir insanın ölmesini bizler politik ahlaki olarak doğru görmedik. Karşımızdaki ceberrut anlayış düzeni değiştirmek için yola çıkmış bir siyasi harekete, bir partiye karşı bu kadar acımasızca vahşet uygulandığı yerde direnmeyip de ne yapacaktık. Bunlar dediği gibi baş mı eğecektik?” diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, HDP İstanbul İl Örgütü 1. Olağanüstü Kongresi, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP İstanbul milletvekilleri, MYK ve PM üyelerinin katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılıyor. Yeni yönetime başarılar dileyen Demirtaş, “Görev alacak yönetimimizin her daim yanında olacağız. Burası bizim en büyük teşkilatımız. Kongremiz bir kez daha hayırlı olsun" dedi.

“Ortadoğu’da tarih yazıyoruz”

Demirtaş, "HDP olarak ezilenlerin ortak partisi ve hareketi olarak yola çıkma kararı aldığımız günden bu yana Türkiye, Kürdistan ve Ortadoğu'da tarihi yazıyoruz. Yazılması gerektiği gibi. Yanlışları düzelte düzelte yeniden yazıyoruz. Tüm HDP bileşenleri ile birlikte bu partiyi kurarken şunun çok açık farkındaydık. Sıradan bir siyasi parti çalışması olmayacak bu. 1916 Sykes-Pickot anlaşması ve ondan öncesi imparatorluklar döneminde halkları yok sayan, var olma gerekçelerini yok sayan sahte tarihi değiştirmek üzere yola çıkmıştık. Bu ezilenlerde büyük bir umut yarattı. Ama HDP'nin varlığı ne kadar çok insanı mutlu ettiyse birilerinde de korku yaratacaktı, tedirginlik yaratacaktı, panik yaratacaktı. Bunu da bilerek yola çıktık. Çünkü HDP olarak çomak soktuğumuz çark öyle basit bir çark değil. Yüzyıllardır bu topraklarda hukuksuzluk haksızlık adaletsizlik üzerine öylesine çarklar oluşmuş ki; bu çarkların arasında HDP'nin çomağı girip, çarkın dönüşü durduğunda elbette ki bize saldıranlar çok olacak demiştik. Keşke yanılmış olsaydık" dedi.

“Biz savaş seçeneğini asla tercih etmedik”

Demirtaş, "Baş üstünde baş taş üstünde taş koymayacak şekilde bir vahşet uygulayacağız diyorlar. Bize sundukları seçenek buydu. Ya mevcut düzene tabi olacaksınız ya da yüzlerce yıldır yaptığımız gibi katliam ve soykırıma mecbur kalacaksınız. Bu acıyı yaşamaya mecbur kalacaksınız. Biz savaş seçeneğini asla tercih etmedik. Hiçbir insanın ölmesini bizler politik ahlaki olarak doğru görmedik. Karşımızdaki ceberrut anlayış düzeni değiştirmek için yola çıkmış bir siyasi harekete, bir partiye karşı bu kadar acımasızca vahşet uygulandığı yerde direnmeyip de ne yapacaktık. Bunlar dediği gibi baş mı eğecektik" şeklinde konuştu.