Karabük'te zihinsel engelli kızlara cinsel istismar iddiası; anne ve baba dahil 4 kişi gözaltında!

Karabük’te, öz kızlarına ve onların 2 arkadaşına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen B.Ö. ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan B.Ö.’nün eşinin de istismarı 6 yıldır bildiği iddia edildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Bülent Diktepe’nin haberine göre, cinsel istismar olayı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı 183 Sosyal Destek Hattı’na yapılan ihbar ile ortaya çıktı. Zihinsel engelli kızları S.L.Ö. (10) ve S.Ö. (11) ile onların arkadaşları S.T. (8) ve B.T’ye (10) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen B.Ö. gözaltına alındı. Eşi G.Ö. (41) da yaklaşık 6 yıldır devam eden istismarı bildiği halde sakladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.4 çocuğun ifadelerinde kendilerine cinsel istismarda bulunduklarını ileri sürdüğü M.D. (69) ve M.A. (17) da gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’nde sorgusu tamamlanan 4 kişi, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili 2 kişinin de arandığı belirtildi.