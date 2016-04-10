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Aile Bakanı Ramazanoğlu'na göre; cinsel istismar haberleri çocukları ve aileleri rencide ediyor!

"Çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarında cezaları en üst sınırda olacak"

10 Nisan 2016 18:27

Son dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Birilerinin önün yatmış vaziyette" sözleri ile tartışmaların odağında olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, çocuklara yönelik cinsel istismar ve saldırı olaylarında cezaların en üst sınırda olmasına ilişkin çalışma yapılacağını belirtti. Bakan Ramazanoğlu ayrıca, medyada cinsel istismar ve saldırı haberlerinin sık verilmesinin çocukları ve aileleri rencide ettiğini savundu.

Bakan Ramazanoğlu, Antalya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

NTV'de yer alan habere göre, Ramazanoğlu, 13-15 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan hukuk çalıştayında konu ile ilgili hazırlık yapılacağını açıklarken, "Çalıştayda 'iyi hal indirimi' hakkındaki düzenlemeler de konuşulacak"  dedi.

ETİKETLER

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