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Politika

Demirtaş da İmralı'ya gidiyor

Abdullah Öcalan’la görüşmek için İmralı’ya gidecek 3. heyette, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da yer alacak

17 Mart 2013 23:01

Kamuoyu, İmralı’ya gidecek 3. heyete ve 21 Mart’ta Diyarbakır’da yapılması beklenen açıklamaya kilitlendi. Bu ortamda, adaya gidecek isimler arasında BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yer alması kesinleşti.

Daha önceki heyette de ismi geçen ancak Adalet Bakanlığı tarafından kabul edilmeyen Demirtaş’ın, 3. heyette yer alacağı öğrenildi.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, heyetteki diğer isimlerle ilgili henüz bilgi edinilemezken, heyetin 21 Mart’tan önce İmralı’ya gitmesi bekleniyor. Bu tarihte Diyarbakır’da düzenlenecek Nevruz etkinliğinde de, Öcalan’ın çözüm sürecine ilişkin mesajının paylaşılması öngörülüyor.

İmralı’ya giden ilk heyette Ahmet Türk ve Ayla Akat, ikinci heyette de Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer almıştı.

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