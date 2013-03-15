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Politika

Kandil, Öcalan'ın mektubuna yanıtını gönderdi

KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan Öcalan'ın mektubunun yanıtını gönderdiklerini açıkladı

15 Mart 2013 15:37

PKK’nın Kandil’deki yöneticisi ve KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, Abdullah Öcalan'ın Kürt sorununun çözümü için gönderdiği mektubu değerlendirdiklerini belirterek, mektubun yanıtını gönderdiklerini açıkladı.

Karayılan Fırat Haber Ajansı'na (ANF) yaptığı açıklamada, "Hareketimizin yetkili karar organları olan kurumların toplantılarını gerçekleştirdik. Daha önceden de ifade ettiğimiz bazı kaygıları taşımakla birlikte, eğer işler ters dönerse bölgesel avantajları ve taktik performansın başarı kazanabileceğine olan inancımızı da korumakla birlikte, Önderliğimizin ortaya koymuş olduğu stratejik perspektifin daha doğru olduğunu, buna çok güçlü bir biçimde katılmanın kararlaşması ve iradeleşmesi oy birliğiyle gerçekleşmiştir.

Fakat giderilmesi gereken bir takım kaygı ve pürüzler de vardır. Bu anlamda biz, geliştirdiğimiz tüm toplantılarda net bir biçimde Önderliğin ortaya koyduğu perspektifin doğru olduğuna ve katılacağımıza dair karar kılmış bulunuyoruz; ancak bir takım görüş ve önerilerimizi de cevabı mektubumuzda sunmuş bulunmaktayız" dedi.

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