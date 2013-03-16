Kışanak: Öcalan, Nevruz'da ateşkesten daha anlamlı bir çağrı yapacak

BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak, Abdullah Öcalan’ın Nevruz'da yapması beklenen çağrının içeriği için “Öcalan’ın Nevruz’da rutin bir ateşkes çağrısının daha ötesinde, daha anlamlı bir duyuru yapacağını düşünüyorum. Yeni dönemin başlangıcına dair daha genel bir duyuru olacak” dedi.

Kışanak, “Başkanlık sistemi tartışılmalı, Öcalan Nevruz’da ateşkesten daha önemli bir çağrı yapacak, Başkanlıkla ilgili faturayı bize kesmeyin, CHP’nin siyaseti problemli” diyerek 4 mesaj verdi.

Gültan Kışanak, Nevruz öncesi buluştuğu gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. Milliyet gazetesi yazarı Aslı Aydıntaşbaş’ın aktardığı Kışanak’ın açıklamaları şöyle:



BAŞKANLIK İLLE DE OTORİTER YÖNETİM BİÇİMİ DEĞİL: BDP’nin Başkanlık serüveni bugün başlamadı. Daha anayasa komisyonu kurulmadan yaptığımız çalıştaylarda çok tartıştık. Sonuçta parlamenter sistem de başkanlık sistemi de konuşulabilir. Biz parlamenter sistem önerdik ama başkanlık otoriter bir sistemdir diye bir itirazımız, o zaman da şimdi de yoktu.



SORUN MODELİN KENDİSİ DEĞİL, KUVVETLER AYRILIĞI: Doğru mekanizmalar olursa, her ikisi de demokratik yönetim biçimi olarak kullanılabilir. Türkiye’de yürütülen tartışma yanlış ve eksik. Başkanlık sisteminin kendisi otoriter bir yönetim bicimi değil. Eğer kuvvetler ayrılığı iyi tarif edilir, denge-denetim mekanizması kurulur ve merkez gücü yerelle paylaşırsa, Başkanlık da demokratik bir sistem olabilir. Modelin kendisi kusurlu değil.



BİZ 'PARLAMENTER SİSTEM DEDİK' ÇÜNKÜ: Anayasa uzlaşma komisyonuna sunmuş olduğumuz teklifin parlamenter sistem olmasının, köklü sistem değişikliğinin zor olacağını düşünmemizdendi. Köklü değişim zaman isteyen bir şey. Türkiye’nin kuvvetler ayrılığı konusunda diğer ülkeler gibi tarihsel bir arka planı da yok. Siyasi kültürümüzün de yeni bir yönetim sistemi hayata geçirmek konusunda yeterince deneyim sunmadığını düşünüyoruz.



BAŞKANLIK SİSTEMİNİ TARTIŞALIM: Bunların tartışılması lazım. CHP komisyonda başkanlık sistemini tamamen reddeden bir tutum alınca, kamuoyu AKP’nin ne dediğini de tam öğrenemedi. Hiç tartışmayalım mantığı doğru değil. Bana göre başkanlık sistemi gerçekleşmesi zor ama...



DAHA DEMOKRATİK BİR BAŞKANLIK SİSTEMİ İÇİN 3 ŞART: Daha demokratik bir başkanlık sistemi için kuvvetler ayrılığı, denge-denetim mekanizması ve merkezi yetkilerin bir bölümünün yerele devredilmesi lazım. 3’ü bir arada olursa mantıklı olur. Kürt sorunu da ancak Türkiye’de güçlü bir demokratik yönetim olursa çözülebilir. Bu işin çözümünde ya Kürtler kendi mecrasına gider ya da Türkiye’nin toplamı içerisinde demokratik bir cumhuriyet inşa edilir.



DEMOKRATİK BİR CUMHURİYET İÇİN ÇALIŞIYORUZ: Türkiye’de her şey karşıtlık üzerinden gidiyor. AKP karşıtlığı üzerinden siyaset yapacaksak, en mağdur olan biziz. Ama biz çözüm üretmeye çalışıyoruz. Demokratik bir cumhuriyet nasıl inşa edilir, temel hak ve özgürlüklerin sınırları nedir, Kürtler eşit yurttaşlık haklarını nasıl kullanabilir...



FATURAYI BİZE YÜKLEMEYİN: Başkanlık sistemi tartışmalarının ana merkeze oturması problemli. Bütün muhalefetin faturası bize kesiliyor. Buna karar verecek tek faktör bizmişiz gibi bakılıyor. Kürtlere havale eden bir yaklaşım var. Oysa AKP’ye verilmiş bir %50 de var. Bu matematiksel bir hesap değildir. O en kolay hali. Geçmişte kimlerin kimlerle ittifak kurduğunu biliyoruz. Sorun, meşruiyet sorunudur.



KÜRT HAREKETİ BÖLÜNMEZ: Kürt hareketinin bütünlüklü hareket edeceğinden eminim. Ayrıkçı duruş olacağını düşünmüyorum. Kendi iç tartışmaları olabilir; bu anlaşılabilir ve sağlıklı. Ama toplamında hareket bütünlüklü davranacaktır.



ÖCALAN’IN KANDİL’LE İLETİŞİMİ OLMALIDIR: Bunu kendileri de söylüyor. 2 ayda bir giden mektupla olmaz. Hükümetin ve devletin, bu ihtiyacı tespit etmesi gerekiyor. Öcalan daha stratejik koşullarda olmalı ve örgütüyle diyalog kurmalı.



BDP’NİN TEK ROLÜ MEKTUP GÖTÜRMEK DEĞİL: Öyle olsaydı, bize de mektup yollama ihtiyacı hissetmezdi. İmralı görüşmeleri paralelinde asıl yapılması gereken, bir demokratikleşme programı. Burada bir rolümüz var. Silahsızlanma mekanizması işlesin. Bizlerin asıl demokratikleşmeyi konuşmamız lazım.



DAHA ANLAMLI BİR AÇIKLAMA YAPACAK: Bizim sadece silahları değil demokratikleşmeyi konuşmamız lazım. Öcalan’ın Nevruz’da rutin bir ateşkes çağrısının daha ötesinde, daha anlamlı bir duyuru yapacağını düşünüyorum. Yeni dönemin başlangıcına dair daha genel bir duyuru olacak. Öcalan’la devlet, resmi müzakere noktasına gelmişse, bu duyurulacaksa, ateşkesten daha kıymetli. Biz barış ve çözüm yolunu denemeye başlayacağız anlamına gelecektir.



CHP’Yİ YADIRGIYORUZ: CHP siyaseti problemli. Yadırgıyoruz. AKP’nin anti-demokratik yönlerini güçlendiren bir siyaset izliyorlar. Kamuoyunda CHP ‘Kürtlerle konuşmayın’ diyor algısı var. Oysa CHP, ‘Kürt sorununu konuşarak çözmeyi deneyelim’ demeli. Anayasa uzlaşma komisyonundaki durum ortada. En geri pozisyonu savunuyorlar. Yerel yönetim reformunu ‘bölücülük’ olarak tanımlıyor. Örgütle konuşulmasına itiraz ediyor.