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Politika

Hüseyin Çelik: Üçüncü BDP heyeti, perşembe ya da cuma günü İmralı'ya gidecek

Hükümet Sözcüsü Hüseyin Çelik, İmralı'ya gidecek olan üçüncü BDP heyetinin en geç Perşembe ya da Cuma günü gideceğini belirtti

12 Mart 2013 18:47

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, ''BDP'nin İmralı tutanaklarının sızdırılmasına ilişkin olarak, ''Bir siyasi parti, şu şahıslar tarafından sızdırılmıştır veya tedbirsizce davranılmıştır demişse ve o kişiler de bunu kabul edip istifa etmişlerse, yapılacak başka bir şey yoktur'' dedi. Çelik, İmralı'ya gidecek olan üçüncü BDP heyetinin Perşembe ya da Cuma günü gideceğini söyledi.

Meclis'te gazetecilere açıklama yapan Çelik, kendisine sorulan 'üçüncü heyetin ne zaman gideceği' sorusuna, ''Bu hafta sonu itibarıyla olabileceği söylendi. Bunu Sayın Bakanımız da söyledi. Perşembe-Cuma günü olabilir. Geçen hafta da söylemiştim, bu haftanın sonlarına doğru da olabilir, bir sonraki haftanın başlarına da kalabilir. İş mecrasında yürüyor, umarım bir problem olmaz'' cevabını verdi.

Çelik, ''Gidecek heyetteki isimler konusunda ortaya çıkmış bir şey var mı? Aynı heyet mi gider?'' sorusuna, ''Onu bilmiyorum'' karşılığını verdi.

 

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