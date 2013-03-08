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Politika

BDP'li Tan: İmralı tutanaklarının sızdırılması ihanet

Tutanakların nereden çıktığını bilmesi gerekenlerin bildiğini söyleyen BDP'li Tan, 'Başbakan da söyledi. Bilmesi gerekenler gazete, devlet, hükümet, parti, biziz. Temel aktörler biliyor' dedi

08 Mart 2013 16:51

İmralı'ya giden ikinci heyette yer alan BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, tutanakların sızdırılmasını "ihanet" olarak değerlendirdi.

Altan Tan Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Tan, tekke ve zaviyelerin açılmasına ilişkin Meclis'e verdiği yasa teklifini anlattı.

Tan gazetecilerin sorularına da yanıt verdi.

Tutanakların nereden çıktığını bilmesi gerekenlerin bildiğini söyleyen Tan, "Nitekim Başbakan da söyledi. Bilmesi gerekenler gazete, devlet, hükümet, parti, biziz. Temel aktörler biliyor" dedi.

Doğrulama ya da yalanlama yetkisi olmadığını söyleyen Tan, "Sızdırma ihanettir. Sabotajdır. Bu bizde yok. Çalınmış mı. Alınmış mı bilmesi gerekenler biliyor" diye konuştu.

Tan, İmralıya gidecek üçüncü heyette kimlerin yer alacağı sorusuna ise "bilgim yok" demekle yetindi.

 

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