Demirtaş: Çocukları dağdan biz indireceksek, senin koltuğa da biz oturalım

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın PKK tarafından kaçırıldığı öne sürülen çocuklarla ilgili sözlerine tepki gösteren BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Senin yüreğinde çocuk sevgisi olsaydı, Berkin Elvan’ın anasını meydanlarda yuhalatmazdın. Ya Başbakan, eğer bu çocukları biz dağdan indireceksek sen in de o koltuktan, biz oturalım. Sen bostan korkuluğu musun?” dedi.

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Bitlis’in Norşîn (Güroymak) ilçesinde 1 Haziran'da tekrarlanacak yerel seçim çalışmaları kapsamında bir miting düzenledi.

Radikal.com.tr’de yer alan habere göre, BDP ve HDP’li çok sayıda belediye başkanı ile milletvekillerinin de katıldığı mitingde, halka seslenen ve Erdoğan’ın PKK tarafından kaçırıldığı öne sürülen çocuklarla ilgili sözlerine tepki gösteren Demirtaş şöyle konuştu: “Senin yüreğinde çocuk sevgisi olsaydı, Berkin Elvan’ın anasını meydanlarda yuhalatmazdın. Ya Başbakan, eğer bu çocukları biz dağdan indireceksek sen in de o koltuktan, biz oturalım. Sen bostan korkuluğu musun?”

‘Yenilmeye doymuyorlarsa…’

Sözlerine, “Buraya gelmek, burada bu yiğit insanların arasında olmak bizim için büyük bir gururdur. Yenilmeye doymuyorlarsa 3 ayda bir Norşin'de seçim yapalım, 3 ayda bir boylarının ölçüsünü alalım. Problem değil bizim için” diyerek başlayan Demirtaş konuşmasını şöyle sürdürdü: “Belediyeleri niye istediklerini geçmiş pratiklerinden biliyoruz. Gerçekten de hizmet yapmak konusunda samimi olsaydı, Başbakanın söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutsaydı, AKP'li belediyeler burada baş tacı olurdu.”

‘Allah isteseydi bizi tek millet yapardı’

Başbakan Erdoğan’ın miting meydanlarında sık sık tekrarladığı “Tek devlet, tek millet, tek bayrak” sloganına tepki gösteren Demirtaş şunları söyledi: “Başbakan, bir halkı meydanlarda gözlerinin içine baka baka inkar ediyor. Tek tek diyor, tekliyor. Allah isteseydi bizi tek millet yapardı. Bu Allah'ın emridir, biz tek millet olmayacağız. Kenan Evren de istemişti, olmadı. Kaç milletin olduğunu, kaç dilin olduğunu sandıkta göreceğiz. Bu topraklar anavatanımızdır. Biz anavatanımızda, Kürdistan'da tek milleti kabul etmiyoruz, kabul ettiremeyeceksin! Allah nasıl emretmişse öyle yaşayacak: Türk'se Türk olarak, Kürt'se Kürt olarak, Ermeni'yse Ermeni olarak.”

‘Sandıklardan çalma hesabı yapacaklar’

“Hırsız her yerde hırsızdır. Sandıkta da hırsız, bankada da hırsızdır. Biz dürüstçe yapacağız, onlar kendileri gibi yapacaklar. Başbakan neyse aynısını yapacaklar, Bilal Erdoğan neyse aynısını yapacaklar. Sandıklardan ne çalabiliriz diye hesap yapacaklar.”

‘Şimdi iktidar biziz’

“Şimdiye kadar AKP'yi eleştiriyorduk. Şimdi iktidar biziz, halk bizden çözüm bekliyor. BDP sıradan bir muhalefet partisi olmaktan çıkıyor. Burada kendi yönetimlerimizi inşa edip demokratik özerkliği kurarken, herkes buradaki yönetim anlayışını, şeffaflığı imrenerek izleyecek. Bizlerin nasıl başardığını gıptayla izleyecekler. Bizler ne diyeceğiz: ‘Kıskanmayın ne olur, BDP'ye oy verin sizin de olur!’ Ağrı ve Norşin'de AKP sandığa gömülünce, Başbakan'ın yalanlarının burada para etmediğini herkes görecek.”

‘Kendisi alışmış kadınları kilitlemeye’

Demirtaş, Erdoğan’ın Ağrı mitinginde söylediği “BDP kadınları eve hapsediyor” sözlerine de sert tepki gösterdi:

“Dün Başbakan'ı dinledim biraz, siyaset olsun diye değil samimiyetle söylüyorum, ben söylediği yalanlardan utandım. Başbakan diyor ki "BDP seçim günü kadınları eve kilitliyor" yalana bakın. Kendisi alışmış ya kadınları kapıların arkasına kilitlemeye, zannediyor ki Kürt kadını da böyledir. Başbakan, senin kafandaki kadın bitmiş bu topraklarda. Alnı açık, özgürlüğünün peşinde savaşan bir kadın var bu topraklarda.”

‘Çocukları dağdan biz indireceksek…’

Erdoğan’ın PKK tarafından kaçırıldığı öne sürülen çocuklarla ilgili sözlerine de tepki gösteren Demirtaş şöyle konuştu: “Senin yüreğinde çocuk sevgisi olsaydı, Berkin Elvan’ın anasını meydanlarda yuhalatmazdın. Ya Başbakan, eğer bu çocukları biz dağdan indireceksek sen in de o koltuktan, biz oturalım. Sen bostan korkuluğu musun? Analar dedi ki, biz senin B planını C planını istemiyoruz, lanet gelsin. Evlatlarımızın hepsiyle kucaklaşmayı biliriz dediler. Amacımız tek bir insanımız ölmesin, gerillası, askeri polisi ölmesin. Bizim anlayışımız zaten bunun üzerine kuruludur dedik. Sevdiği 4 çocuk var, kendi çocukları. Biri paraları topluyor, biri yatırımları yapıyor, diğerleri hani bana, hani bana diyor.”

“Korku Başbakan'ın yüreğine kadar girmiştir. Seçim kaybedince, hesap gününün geleceğini biliyor. Bu seçimde de, cumhurbaşkanlığı seçiminde de bir kez daha boyunun ölçüsünü alacaksın. BDP de, HDP de neymiş göreceksin.