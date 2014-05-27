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Erdoğan: HDP kaçırılan çocukları getiremezse B planımızı uygularız

Erdoğan: 15 yaşındaki çocukları dağa kaçırılan anne-babaların feryadlarını tüm Türkiye'nin görmesini istiyorum

27 Mayıs 2014 15:40

Başbakan Tayyip Erdoğan, son dönemde  PKK’nın reşit olmayan çocukları dağa götürdüğü iddialarına ilişkin, “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde evlatları dağa kaçırılan ailelerin eylemlerini yürekten selamlıyorum.15 yaşındaki çocukları dağa kaçırılan anne-babaların feryadlarını tüm Türkiye'nin görmesini istiyorum” dedi. “Ey HDP neredesin, gidin alın gelin o evlatları” diyen Erdoğan, “Nerede neyin nasıl olduğunu gayet iyi biliyoruz. Alıp geleceksiniz. Alıp gelmediğiniz takdirde bizim de B ve C planımız devreye girecek” ifadelerini kullandı.

 

Altan Tan'dan PKK'ya çağrı

 

Diyarbakır’da, çocuklarının 23 Nisan’da Lice ilçesinde düzenlenen bir piknikte kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia eden ailelerin oturma eylemi sürerken, HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, reşitliğin kanunen sınırları olduğunu, reşit olan insanların yaptıklarının kendilerini bağladığını ifade ederek,  “Reşit olmayan ve eğer iddia edildiği gibi 15- 16- 17 yaşlarındaki gençler şu veya bu şekilde dağa gitmişlerse, PKK’ya düşen bunları ailelerine iade etmektir. Veya bu şekilde gelenlerin önünü kesmektir” diyerek PKK’ya çağrıda bulunmuştu.

Erdoğan’ın açıklaması şöyle:

-Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde evlatları dağa kaçırılan ailelerin eylemlerini yürekten selamlıyorum.

-15 yaşındaki çocukları dağa kaçırışlan anne-babaların feryadlarını  tüm Türkiye'nin görmesini istiyorum.

-Ey HDP neredesin. Gidin alın gelin o evlatları. Dünya medyası nerede. Türkiye'de bir kısım medya nerede?

-Nerede neyin nasıl olduğunu gayet iyi biliyoruz. Alıp geleceksiniz. Alıp gelmediğiniz takdirde bizim de B ve C planımız devreye girecek.

-Biz annelerine çocuklarını getirmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

 

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