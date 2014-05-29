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HDP'den AKP'ye: Kandil'e birlikte gidelim, Mekap'lar bizden

HDP'li Selma Irmak: B ve C planı ateşe benzin dökmekse bunun altında herkes kalır, bütün bu ülkenin çocukları yanar ve bunun vebalini Başbakan’ın kendisi taşır

29 Mayıs 2014 16:14

HDP Şırnak Milletvekili Selma Irmak, PKK tarafından kaçırıldığı öne sürülen çocukların durumuyla ilgili olarak “Kandil’e gidelim, ‘Mekap'lar da bizden. Başbakan’ın Mekap'larını da biz alalım. Birlikte gidelim, sadece bu çocukları değil bütün ailelerin, 30 yıldır, 20 yıldır, 15 yıldır çocuklarını göndermiş ailelerin de yüreğine su serpelim” dedi.

HDP Şırnak Milletvekili Selma Irmak, PKK’nın dağa kaçırdığı çocuklar konusunda Başbakan Tayyip Erdoğan’a ilginç bir çağrı yaptı.

HDP Şırnak Milletvekili Selma Irmak, “Çocuklar elbette bir yaz kampına gitmiyor, bir savaş alanı ve savaş alanı çocuklara göre değildir. O çocukların gitmesi en çok bizi etkiliyor. Başbakan ‘HDP ve BDP gitsin çocukları alsın, adresi biliyorlar’ diyor. AKP bizden daha iyi biliyor o adresleri, biliyor nerede olduklarını. Tamam, BDP, HDP ve AKP, hodri meydan beraber gidelim. Gidelim sadece o çocukları değil, dağdaki bütün çocukları getirelim. Var mısınız?” dedi.

Irmak, Meclis’teki basın toplantısında, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın kendilerini hedef alan sözlerine de “B ve C planı ateşe benzin dökmekse bunun altında herkes kalır, bütün bu ülkenin çocukları yanar ve bunun vebalini Başbakan’ın kendisi taşır. Gelin su götürelim ve bu yangını söndürelim. Kandil’e gidelim, ‘Mekap'lar da bizden. Başbakan’ın Mekap'larını da biz alalım. Birlikte gidelim, sadece bu çocukları değil bütün ailelerin, 30 yıldır, 20 yıldır, 15 yıldır çocuklarını göndermiş ailelerin de yüreğine su serpelim” karşılığı verdi.

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