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Selahattin Demirtaş, o çocuklar için Kandil’le görüşecek

Demirtaş, Diyarbakır'da çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını öne süren annelerle buluştu

28 Mayıs 2014 15:46

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Belediyesi’ne giderek, çocuklarının PKK tarafından dağa götürüldüğünü öne süren annelerle bir araya geldi. Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, çocuklarından haber alamayan anneler, Selahattin Demirtaş’ın kayıp çocukların akıbetiyle ilgili olarak Kandil’le görüşeceğini söylediğini belirtti.

Başbakan Tayyip Erdoğan dün BDP'ye seslenerek PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocuklarla ilgili olarak, "çocukları getirin" demişti. Erdoğan, "15 yaşında çocukları dağa kaçırılan, yürekleri yanan annelerin babaların bu feryadını tüm Türkiye’nin, Türkiye ve dünya medyasının görmesini özellikle arzu ediyorum. Ey BDP, HDP siz neredesiniz? Hani zaman zaman gidiyorsunuz da anlaşıyorsunuz da alıyorsunuz geliyorsunuz ya. Bu annelerin yavrularını da alıp gelin bakalım, alıp gelin. Alıp geleceksiniz, alıp gelmediğiniz takdirde bizim de B planımız, C planımız devreye girer" diye konuşmuştu.

Bu gelişmenin ardından BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da parti binası önünde eylem yapan ailelerle bugün bir görüşme yaptı. Basına kapalı düzenlenen görüşmeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı da katıldı. Görüşmenin ardından aileler tarafından yapılan açıklamada, Demirtaş'ın konuyu Kandil'deki PKK yöneticileri ile görüşme sözü verdiği belirtildi.

Ayrıntılar geliyor…

 

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