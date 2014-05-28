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Demirtaş, Diyarbakır'da çocuklarını bekleyen ailelerle görüşecek

Diyarbakır'da oturma eylemi yapan ailelerle görüşen Selahattin Demirtaş, telefon görüşmesinde ailelerin acılarını paylaştığını belirterek, annelerin ellerini öptüğünü söyledi

28 Mayıs 2014 14:55

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, çocuklarının PKK tarafından dağa çıkarıldığını söyleyerek eylem yapan ailelerle görüşecek.

Başbakan Tayyip Erdoğan dün BDP'ye seslenerek “PKK tarafından kaırılan çocukları getirin” demişti. Erdoğan, "15 yaşında çocukları dağa kaçırılan, yürekleri yanan annelerin babaların bu feryadını tüm Türkiye’nin, Türkiye ve dünya medyasının görmesini özellikle arzu ediyorum. Ey BDP, HDP siz neredesiniz? Hani zaman zaman gidiyorsunuz da anlaşıyorsunuz da alıyorsunuz geliyorsunuz ya. Bu annelerin yavrularını da alıp gelin bakalım, alıp gelin. Alıp geleceksiniz, alıp gelmediğiniz takdirde bizim de B planımız, C planımız devreye girer" demişti.

Milliyet gazetesinin haberine göre de bu gelişmenin ardından BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da parti binası önünde eylem yapan ailelerle görüşme kararı aldı.

Oğlu Fırat Aydın Eren'den 34 gündür haber alamadığını belirten baba Selami Eren, yaptığı açıklamada, Selahattin Demirtaş'ın kendisini telefonla arayarak, oturma eylemi yapan ailelerin acısını paylaştığını ifade ettiğini söyledi.

Eren, Demirtaş'ın kendisinden oturma eylemi yapan ailelere selamını iletmesini istediğini anlatarak, "Sayın Demirtaş, buradaki annelerin ellerinden öptüğünü belirtti. Ayrıca Diyarbakır'a gelerek belediyede bizlerle görüşmek istediğini söyledi. Biz de bundan mutluluk duyacağımızı ifade ettik" dedi.

 

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