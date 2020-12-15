Demirören'in DHA'sı, Demirören'in Milli Piyango'sunu övdü: Biletler teknolojisiyle dikkat çekiyor!

T24 Haber Merkezi

Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu Demirören Haber Ajansı (DHA), Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından 10 yıl süreyle işletme hakkını verdiği Demirören-Sisal Milli Piyango için abonelerine sunduğu haberde, "Artırılmış güvenlik önemlerine sahip olan Milli Piyango biletleri, sahip oldukları teknolojiyle öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Devletteyken yüzde 18 KDV'ye tabi olan ancak Demirören-Sisal ortaklığına verildikten sonra sıfırlanan KDV oranıyla tartışılan Milli Piyango için DHA'nın "Milli Piyango biletleri teknolojisiyle dikkat çekiyor" başlıklı haberinde, satışa çıkan yılbaşı biletlerinin teknolojisine yönelik bilgiler verildi.

100 milyon liralık büyük ikramiye ve dağıtılacağı belirtilen 563 milyon liralık toplam ikramiye tutarına da yer verilen haberde, "Milli Piyango biletlerinin dikkat çeken teknolojik özelliklerinin başında; “Ultraviyole (UV) mor ışığa” tutularak güvercin figürü üzerindeki desenlerin kontrol edilmesini sağlayan “Mor ışıkta parlayan (UV Pattern) Güvercin” ve sağ alt köşedeki iki boyutlu kodun yanındaki 23 haneli kabartma bilet güvenlik numarası geliyor.

Oyunseverlerin satın aldıkları bileti kolayca kontrol edebilmesini sağlayan “kabartma bilet güvenlik numarası” ile yalnızca ilgili alana dokunularak bileti kontrol etmek mümkün. “23 haneli kabartma bilet güvenlik numarası” kabartma formu sayesinde kolay bir güvenlik kontrolü sağlıyor.

Tüm bu teknolojik özelliklerin yanında mikro yazılar da bilet güvenliğini en üst seviyeye taşıyor. 7 haneli bilet numarasının arkasındaki yer alan mikro yazılar, her rakama ait kısmın zeminindeki “mikro rakam yazılarından” oluşuyor." bilgileri yer aldı.