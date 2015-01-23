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Delili 'yok et' diyen polis suçsuz, delili yok eden otel sahibi sanık oldu

Ali İsmail Korkmaz'ın dövüldüğü sokaktaki otele ait güvenlik kamerası kayıtlarının görüntülerini silen otel sahibine 'delilleri yok etme suçlamasıyla' dava açıldı

23 Ocak 2015 19:55

Ali İsmail Korkmaz’ın dövüldüğü sokağa bakan otele ait güvenlik kamerası kayıtlarını, polis Hüseyin Engin'in “Kameraları kapatın, hatta daha önceki saate gel, on dakika öncesine” şeklinde emri üzerine kapatarak, 20 dakikalık görüntü kaybına yol açan otel sahibi Erdoğan Gözseçen'e, "delilleri yok etme" suçlamasıyla dava açıldı.

radikal.com.tr'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, polis Erdoğan Gözseçen'e delilleri silme talimatını veren polis Engin, aynı anda Ali İsmail Korkmaz'ı darp ettiği iddiasıyla yargılandığı için "kendisinin işlediği suçun delillerini yok etmesi halinde ceza almayacağı" gerekçesiyle suçsız bulunmuştu. Fakat Engin, Korkmaz Davası'ndan da beraat etmişti.

 

'Sil' emrini polis verdi

 

Eskişehir’deki Gezi Parkı gösterilerine katılan Ali İsmail Korkmaz, 2 Haziran 2013’te kaçmak için girdiği Sanayi Sokak’ta bir grup polis ve sivil tarafından dövülerek öldürülmüştü. Korkmaz’ın dövüldüğü sokağa bakan Beşik Otel’e ait güvenlik kamerası kaydında yirmi dakikalık ‘kayıp’ tespit edilmişti.

Korkmaz’ı dövdüğü için yargılanan beş polisten biri olan Engin’in, kayıt kapanmadan önce otele girdiği anlaşılmıştı. Bunun üzerine görüntüler, TÜBİTAK’a gönderilmişti. TÜBİTAK sadece otelin dışına değil, içine ait görüntüleri de incelemişti.

Görüntülerin içerisinde polis Engin’in otel sahibi Erdoğan Gözseçen’le konuştuğu an da tespit edilmişti. Görüntünün sesi yükseltilerek, Engin’le Gözseçen arasındaki diyalog açığa çıkarılmıştı. Engin’in kameranın kapatılmasını, geriye dönük silinmesini istediği anlaşılmıştı.

Ses kayıtlarına göre, saat 00.16:31’de Engin’le Gözseçen arasındaki diyalog şöyle: 

Polis Hüseyin Engin: Kameralar kayıt yapıyor mu?
Otel çalışanı: Kameralar kayıt yapıyor efendim.
Polis Hüseyin Engin: Onları kapatabilirsiniz.
Otel çalışanı: Kapatalım mı?
Polis Hüseyin Engin: Kapatabilirsiniz, kapat. Hatta daha önceki saate gel, on dakika öncesine...

 

Polisin emrine uydu, hakkında dava açıldı

 

Kayıtların ortaya çıkması üzerine polis memuru Hüseyin Engin ile otelci Erdoğan Gözseçen'e soruşturma başlatıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin yönünden takipsizlik kararı vermişti. Kararda, Engin’in Korkmaz Davası’nda ‘öldürmeye iştirak’ suçundan yargılandığı, Türk Ceza Kanunu’nun ‘delilleri yok etme’ suçunu düzenleyen 281. maddesine göre, kişinin kendi işlediği suçun delillerini yok etmesi halinde ceza almayacağı belirtilmişti. “Kapatın” talimatı veren polis Engin, bu madde nedeniyle yargılanamamış ve önceki gün sonuçlanan Korkmaz Davası'nda beraat etmişti.

Fakat talimata uyup kameraları kapatan otelci Erdoğan Gözseçen hakkında aynı suçtan dava açıldı. Savcı Hasan Ali Erkan, hazırladığı iddianamede, "Şüphelinin gerçeklerin meydana çıkmasını engellemek amacıyla bir suçun delillerini yok ettiği ve sildiği" kaydedildi. Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması, 27 Şubat'ta görülecek.

 

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