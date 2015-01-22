Kadıköy'de 'makul' gece; Ali İsmail Korkmaz eylemi sonrası polis, eylemci avına çıktı

İstanbul Kadıköy’deki Ali İsmail Korkmaz eylemi sonrasında göstericilere TOMA ve biber gazıyla müdahale eden polis, pek çok mekânda da eylemci avına çıkıp herkesi “makul şüpheli” ilan etti.

Restoran, kafeterya, bar gibi çeşitli mekânlarda oturan kişilerin kimlikleri toplandı.

cumhuriyet'ten Erk Acarer'in haberine göre, onlarca kişi hukuksuz bir şekilde bekletilirken, GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolü yapıldı.



Bazı polislerin kendilerinden kimlik soran yurttaşlara ise, kimlik göstermek yerine “amirim” diyerek yanıt vermeleri dikkat çekti.