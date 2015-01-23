Savcı Mehmet Kalkan'dan Ali İsmail Korkmaz davasında verilen karara itiraz

Savcı Mehmet Kalkan, Gezi olaylarında dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’ın davasında Kayseri 3′üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 7′inci celsede sanık polis Mevlüt Saldoğan'a iyi hal indirimiyle 10 yıl 10 ay hapis cezası verilmesi hakkında itiraz etti. Bu arada sanık polisler Mevlüt Saldoğan ve Yalçın Akbulut da karara itiraz etti.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, ancak dava dosyasına ilişkin evrakların yer aldığı Ulusal Yargı Ağı Projesi'nde (UYAP) şu an savcılığa ait herhangi bir temyiz dilekçesi yer almıyor.

Polisler de itiraz etti

Öte yandan Ali İsmail Korkmaz davasında çıkan karara sanık polisler Mevlüt Saldoğan ve Yalçın Akbulut da itiraz etti.



Dördü polis olmak üzere sekiz kişinin yargılandığı davada, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Ali İsmail Korkmaz'a son tekmeyi atan polis memuru Mevlut Saldoğan'a 'kastı aşan surette yaralama' suçundan önce 13 hapis cezası verdi. Mahkeme cezayı 10 yıl 10 aya indirdi. Mahkeme diğer polis memuru Yalçın Akbulut’a ise önce 12 yıl hapis cezası verirken ceza 10 yıla indirildi.



Diğer sanıklar fırıncı İsmail ve Ramazan Koyuncu ile Muhammet Vatansever'e 'yaralama suçundan' 8'er yıl hapis cezası veren mahkeme, cezaları 'iyi hal' nedeniyle 6'şar yıl 8'er aya indirildi. Ebubekir Harlar'a da 6 yıl 8 ay hapis cezası verirken suç yardım düzeyinde kaldığından 3 yıl 4 aya indirildi. Mahkeme Harlar'ın tutukluluk süresini göz önüne alarak tahliyesi kararlaştırdı.



Tutuksuz yargılanan sanık polis memurları; Şaban Gökpınar ve Hüseyin Engin ise delil yetersizliğinden beraat etti.





Savcı müebbet istemişti

Ali İsmail Korkmaz davasında savcı, sanık polis Mevlüt Saldoğan hakkında “kasten adam öldürmek” suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemişti. Saldoğan ise, ''Bu ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı 'Gezi Parkı bir darbedir' diyor. Eğer bu darbeyse ben darbenin bastırılmasında görev aldım'' diye kendini savunmuştu. Ancak dava sonunda Saldoğan'a 10 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti.

Ayrıntılar birazdan...

Mahkeme ne karar vermişti?

Sanık polis Mevlüt Saldoğan kasten insan öldürme suçundan sonuç ağır olduğu için 13 yıl hapis cezasıyla cezasına çarptırıldı. Geleceğine etkisi göz önüne alınarak bu ceza 10 yıl 10 aya indirildi ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Tutuksuz sanık polis Yalçın Akbulut 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı, aynı gerekçeyle, 1/6 indirimle 10 yıl hapisle birlikte tutuklanmasına karar verildi. Fırıncılar İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever yaralama suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Gelecekleri üzerine etkisi göz önüne alınarak cezalar 1/6 indirimle 6 yıl 8'er ay hapis olarak belirlendi, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Ebubekir Harlar 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı, yarı yarıya indirimle cezası önce 4 yıl, 1/6 indirimle de 3 yıl 4 ay hapse indirildi, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınıp tahliyesine karar verildi.

Polisler Şaban Gökpunar ve Hüseyin Engin'in delil yetersizliğinden beraatlarına karar verildi.