'19 yaşındaki Ali İsmail'imi döve döve öldürenlere 10 yıl hapis; lanet olsun böyle adalete!'

Ali İsmail Korkmaz davasında zanlılara verilen cezalar salonda büyük tepkiye neden oldu. Heyet salonu terk etti.

Ali İsmail Korkmaz davasında zanlılara verilen 3 yıldan 10 kadar cezalar salonda büyük tepkiye neden oldu. Mahkeme heyet "Anaların öfkesi katilleri boğacak" sloganları arasında salonu terk ederken sanıklar salondan kaçırıldı. Anne Emel Korkmaz ise "Lanet olsun böyle adalete" dedi. Ali İsmail’in ağabeyi Gürkan Korkmaz salonu boşaltmak isteyen polislere, “Biz bir sene adalet bekledik, sen de biraz bekle, sabırla adaletinize güvendik” dedi.