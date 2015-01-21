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Ali İsmail'e son tekmeyi atan polis 4 yıl 2 ay sonra tahliye olacak

Ali İsmail Korkmaz davasında kararlar açıklandı

21 Ocak 2015 17:47

10 yıl 10 ay hapis cezası verilen ve Ali İsmail Korkmaz'a son tekmeyi vuran polis memuru Mevlüt Saldoğan'ın avukatı Mutlu Karayılan, müvekkilinin 4 yıl 2 ay hapis cezası yattıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında tahliye olacağını ifade etti.

Bugün yapılan karar duruşmasında Ali İsmail Korkmaz davasında kararlar açıklandı. Tutuklu yargılanan  ve Ali İsmail Korkmaz'a son tekmeyi vurduğu saptanan polis memuru Mevlüt Saldoğan’a 'ölüme sebebiyet vermek' suçundan 13 yıl hapis cezası, ‘geleceğini etkilemeden’ 10 yıl 10 ay hapse indirildi. Diğer polis memuru Yalçın Akbulut’a ise önce 12 yıl hapis cezası verilirken ceza 10 yıla indirildi. Hürriyet 'in haberine göre  Mevlüt Saldoğan’ın avukatı Mutlu Karayılan, müvekkili Saldoğan’ın bundan sonra hapis yatacağı süreyi hesapladı. Av. Karayılan’a göre, Saldoğan’ın tutuklu kaldığı 18 aylık süre de gözönüne alınarak bundan sonra 4 yıl 2 ay hapis yattıktan sonra denetimli serbestlikten tahliye olacağını söyledi.

 

Akbulut da 6 yıl 2 ay yatar

 

İstanbul Barosu avukatlarından Necip Şenel ise, 10 yıl hapis cezası verilen polis memuru Yalçın Akbulut'un da 6 yıl 2 ay 18 gün hapis yatması gerektiğine işaret etti. Av. Şenel, Akbulut tutuklu kalmadığı için Saldoğan'a göre daha fazla yatmasının gerekeceğine işaret etti.

 

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