Taş atan çocuklara 20 yıl, Ali İsmail'i öldürenlere 4.5 yıl

Mersin'de 4 farklı sokak eyleminde polislere taş ve molotof atmanın yanı sıra örgüt üyeliği suçlamalarıyla Mersin 2. Çocuk Mahkemesi'nde yargılanan yaşları 18'den küçük 3 sanığa ceza verilmiş sanıklardan S.E.'ye 20 yıl, H.A.'ya 15 yıl, S.D.'ye ise 16 yıl hapis cezası verimişti.

Dövülerek öldüren Ali İsmail Korkmaz davasında ise 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan polisler 4.5 yıl sonra aramıza katılacak.

cumhuriyet.com.tr'nin haberine göre, Ali İsmail Korkmaz'ı linç edip döverek öldüren polisler ise utanç verici bir cezaya çarptırıldı. Tutuklu yargılanan polis memuru Mevlüt Saldoğan’a 'ölüme sebebiyet vermek' suçundan 13 yıl hapis cezası, ‘geleceğini etkilemeden’ 10 yıl 10 ay hapse indirildi. Diğer polis memuru Yalçın Akbulut’a ise önce 12 yıl hapis cezası verilirken ceza "iyi halden" 10 yıla indirildi.

Avukatların hesabına göre Ali İsmail Korkmaz'ı döverek öldüren polis memuru Saldoğan 4.5 yıl sonra hapisten çıkacak. Saldoğan'ın AKP milletvekili aday adayı olan avukatı Karayılan’a göre, Saldoğan’ın tutuklu kaldığı 18 aylık süre de gözönüne alınarak bundan sonra 4 yıl 2 ay hapis yattıktan sonra denetimli serbestlikten tahliye olacak.