Davutoğlu'nun 'beyaz Toros' açıklamasına yönelik tepkiler devam ediyor

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, partisinin Van'da gerçekleştirdiği seçim mitinginde kullandığı, "AK Parti iktidardan indirilirse buralarda terör çeteleri dolaşacak, beyaz toroslar dolaşacak. Biz buraları faili meçhullere bırakmayacağız. Hiç merak etmeyin seksenli doksanlı yıllara dönmeyeceğiz" sözlerine yönelik tepkiler devam ediyor.

Demirtaş: 1 Kasım'da seni o beyaz Toros'un bagajına kapatıp, Ankara'ya postalarlar

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dün yaptığı konuşmada, "Doğru, beyaz Toroslar vardı. Şimdi maşallah arabalarınız lüks oldu. Daha lüks araçlarla kaçırıp işkence yapıyorsunuz" ifadelerini kullanırken, bugün katıldığı toplantıda ise "Sen gidip Van'da beyaz Toros'tan söz edersen; Vanlılar sana 1 Kasım'da öyle bir cevap verir ki, seni o beyaz Toros'un bagajına kapatıp, Ankara'ya postalarlar. Sonuçlar ortaya çıktığında ne demek istediğimi daha iyi anlarsın" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu: 1 Kasım'da beyaz Torosların devrini bir daha açılmamak üzere kapatacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise dün akşam kişisel Twitter hesabından, "Kimse korkmasın. 1 Kasım'da beyaz torosların devrini bir daha açılmamak üzere kapatacağız" dedi. Aydın'da yaptığı bir konuşmada da Başbakan'ın ifadelerine değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Çok sayıda faili meçhullerin aydınlanması için Meclis’e çok sayıda araştırma önergesi verdik. Gönül isterdi ki o araştırma önergeleri AKP’nin milletvekilleri tarafından kabul edisin. Hükümet tarafından kabul edilsin, faili meçhulleri hep beraber araştıralım, Türkiye’yi bir demokrasi ayıbından kurtarmış olalım. Ama malesef verdiğimiz bütün araştırma önergeleri AKP milletvekilleri tarafından reddedildi. Faili meçhullerin araştırılmasını reddeden bir anlayış failli meçhulleri önlemez. İşin özü budur."

Haluk Koç: Beyaz Toros’u bıraksın terörist taşıyan ticari taksilerin hesabını versin

CNN Türk’te canlı yayına katılarak soruları cevaplayan CHP Sözcüsü Haluk Koç da, 102 vatandaşın hayatını kaybettiği Ankara Garı canlı bomba saldırısına işaret ederek, “Faili meçhul cinayetlerin sembolü anlamında kullanıyor. Biz o olayların aydınlatılması için defalarca önerge verdik. Bunların gereği olarak bir tanesini aydınlatabildiler mi? Bunu sormak lazım. Ve beyaz Toros’tan geçelim ticari taksilere gelelim isterseniz. Bugün elini kolunu sallayarak güya takipte olması gereken teröristler Suriye sınırından Kilis’e, oradan Gaziantep’e, oradan Ankara’ya Balgat’ta güzel mükellef bir kahvaltı, ondan sonra Ankara Garının önüne kadar geliyorlar. Bence beyaz Toros’u bıraksın şu ticari taksilerin hesabını versin Sayın Başbakan. Korkutarak bir yere varamaz” dedi.

Muharrem İnce: Mesele beyaz Toros değil,

185 milyon dolara aldığınız uçak meselesidir

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP’liler ile yaptığı toplantıda konuyla ilgili olarak, " ‘Faili meçhul cinayetlere kurban gidersiniz’ diyor. Vanlıları tehdit ediyor. Korku salıyor. Ben ona Malatya’dan cevap veriyorum. Ey Davutoğlu, mesele beyaz Toros meselesi değildir. Mesele siyah Mercedes meselesidir. Mesele, 185 milyon dolara aldığınız uçak meselesidir. Mesele bakanlarınızın koluna taktığı 700 bin liralık saat meselesidir. İşçinin 150 liralık telefonuna laf ediyorsun, ama yanındaki bakanın 700 bin liralık saatini kolunda görmüyorsun. Siz nasıl bir vicdana sahipsiniz?” şeklinde konuştu.

Oktay Vural: Vatandaşı tehdit ederek, sindirerek tek başına iktidar peşindeler

MHP Grup Başkanvekili, İzmir Milletvekili Oktay Vural ise, aynı konu hakkında bugün şunları söyledi:

"Bu halkı tehdit demektir. Yani gerçekten bir Başbakan’ın AKP’nin iktidar olmaması halinde Beyaz Toroslar’la vatandaşı tehdit etmesi, bundan önce ’400 vekil verin bu iş huzur içinde çözülsün’ diyen zihniyetin bir yansımasıdır. Şimdi ben soruyorum. Beyaz Toroslar’ı nerede hazırladınız? Ekipleri kimlerdir? Kime yönelik kaos oluşturacaksınız? Kime yönelik baskı şiddet oluşturacaksınız? Siz giderseniz dinleme, izleme, fişleme ekipleriniz gider. Siz giderseniz haram paracılar gider. Siz giderseniz PKK gider, İŞID gider. Siz giderseniz canlı bombalar gider. Medya baskısı biter, vatandaş gerçekleri öğrenir. AKP’nin bir hukuk devletinde Başbakan aracılığıyla adeta vatandaşı tehdit edecek çeteler oluşturulduğunun itirafıdır. Vatandaşı tehdit ederek, korkutarak, sindirerek tek başına iktidar peşindeler. ’400 vekil verin anayasayı değiştireceğim’ diyenler şimdi Toroslor’la tehdit etmek suretiyle tek başına iktidar tehdidi savuruyor. Bu vahimdir. Beyaz Toroslar’ı nerelerde kullandınız? PKK ile görüşürken Kandil’e kriptolu telefonlar gönderirken, KCK ile görüşürken bu Toroslor’ı kullandınız mı? Başbakan bir mafya reisi gibi, çete reisi gibi bu sözleri kullanması anlaşılıyor ki AKP’nin tek korkusu 7 Haziran’da kendisine kesilen cezanın daha büyüğünün kesilmesidir. Bu kesilirse Türkiye’de toplumsal siyasi istikrar da yapısallaşır."

Figen Yüksekdağ: Gözümün içine baka baka tehditle oy toplamak için teşebbüste bulundu

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ da Şırnak'ta yaptığı konuşmada, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu eleştirerek, "Bakın tehditle oy toplayanın kim olduğu görmek ve kayıtlara geçmek istiyorsanız Başbakan Davutoğlu'nun dünkü konuşmasını dinleyin ve kayıtlara geçsin. Bu memleketin koskoca Başbakanı, gözümüzün içine baka baka Van'da tehditle oy topluyor. İhbar ediyorum. Var mı şerefli namuslu bir savcı, hakim, yargıç. Gitti Başbakan, Van'ın göbeğinde halkı beyaz Toros'larla, JİTEM'le tehdit ederek eğer AKP'yi iktidardan indirirseniz. Burada JİTEM saldırır, JİTEM çalışır. Beyaz Toros'lar sokaklarda dolaşır dedi. Gözümün içine baka baka tehditle oy toplamak için teşebbüste bulundu" diye konuştu.

Davutoğlu: "AK Parti iktidardan indirilirse beyaz Toros'lar dolaşır" derken kastettiğim...

Tartışmaların dünden bu yana devam etmesi üzerine bu sabah saatlerinde cevap veren Davutoğlu, "90’lı yılların bölgedeki sembollerindendir, faili meçhullerle anılır. Faili meçhulleri AK Parti bitirdi. Beyaz Torosların nüfuz alanı oluşturmasını AK Parti bitirdi. Hiç kimseyi tehdit etmedim; birileri, savaş baronları, terör baronları ve bu terör baronlarının varlığından destek alan, 90'lı yıllardaki beyaz Toros sembolü ile anılan çevreler, aslında birbirini neredeyse destekleyen çevreler. Birinin varlığı diğerine zemin teşkil ediyor" dedi.