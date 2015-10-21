Demirtaş'tan Davutoğlu'na: 1 Kasım'da seni o beyaz Toros'un bagajına kapatıp, Ankara'ya postalarlar

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Van mitinginde dile getirdiği tartışma yaratan "AK Parti iktidardan indirilirse burada terör çeteleri ve beyaz Toroslar dolaşacak" sözlerine ilişkin olarak, "Sen gidip Van'da beyaz Toros'tan söz edersen; Vanlılar sana 1 Kasım'da öyle bir cevap verir ki, seni o beyaz Toros'un bagajına kapatıp, Ankara'ya postalarlar. Sonuçlar ortaya çıktığında ne demek istediğimi daha iyi anlarsın" dedi.

Demirtaş, "Bizim başımıza gelenlerin çeyreği AKP’nin, MHP’nin başına gelseydi, 50 defa iç savaş çıkarmıştı. Biz buna rağmen barış dedik, kardeşlik dedik" dedi. "400 kez saldırıya uğradık" diyen Demirtaş, "Korktuğumuz için mi? Değil, Allah’tan başka kimseden korkumuz yok. Mafya bozuntularından mı korkacağız?" ifadesini kullandı.

HDP lideri Demirtaş, Okmeydanı'nda bir düğün salonunda HDP İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "dayanışma kahvaltısı"na katıldı.

Demirtaş'ın açıklamaları özetle şöyle:

"Değerli kardeşlerim, bunların rezilliklerini yazıp iştahınızı kaçırmak istemiyorum. Ülkemizin başına bela olmuş bu felaketten halkımızı nasıl kurtaracağız? 1 Kasım itibariyle bir çaresi var. Bizim başımıza gelenlerin çeyreği AKP’nin, MHP’nin başına gelseydi, 50 defa iç savaş çıkarmıştı. Biz buna rağmen barış dedik, kardeşlik dedik. 400 kez saldırıya uğradık. Korktuğumuz için mi? Değil, Allah’tan başka kimseden korkumuz yok. Mafya bozuntularından mı korkacağız?

Biz halkımızın barış umudunun ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden birçok şeyi sineye çekiyoruz. Bu kahra rağmen, ısrarlıyız, inadına barış, inadına beraber yaşam diyoruz. Sizlerin ortaya koyduğu bu duruş çok insani bir duruştur. Türkiye’nin önünü açacak çizgi bu çizgidir. İşsizliğin son bulması için önce savaş duracak. O paraları köylüye, işçiye, çiftçiye, gençlere vereceğiz. Tek adam sistemini bir kenara bırakacağız, yerinden yönetimi ve özerkliği esas alacak bir devlet reformunu başlatacağız. Tek kişinin yönettiği bir ülkeden ancak faşizm çıkar. Herkesin kendi ilçesini, kasabasını yönetebildiği bir yerde huzur olur. Herkes ülke benim ülkem, devlet benim devletim demeye başlar. Ama şimdi diyemiyor. Devlet, vatandaşına adaletli yaklaşmıyor. Ayrımcılık yapıyor. AKP, kendisine oy vermeyen herkesi düşman ilan eden bir devlet zihniyetini oturttu. Mahkemeye gitseniz AKP hakimi var, sokağa çıksanız AKP polisi var, okula gitseniz AKP’nin öğretimi var. Bu faşizmin ta kendisidir. Adına ileri demokrasi demekle çirkin yüzünü gizleyemezsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Erdoğan'a yönelik eleştirilerini sürdüren Demirtaş, "Halka bir faydanız yoksa neye yarar? İşte bunların koltuk hırsı, maalesef gözlerini artık bürümüş. Koltuk dediğim de öyle basit bir koltuk değil. Gördünüz koltuğu" dedi. Demirtaş'ın bu sözleri alkış aldı.

Cumhurbaşkanına yönelik eleştirilerine devam eden Demirtaş, "Eğer siyasete çok hevesliyse, geçmiş dönemde genel başkanlık yaptı. Bir istifaya bakar. Cumhurbaşkanlığından istifa eder yeniden AKP'nin başına gelir. Çok seviyorsa bu yol açıktır. Niye yapmıyor bunu?" diye sordu.

"Yahu bunu seçelim gitsin Çankaya'ya artık, dediler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ben yüzde 52 oyla Cumhurbaşkanı seçildim" sözlerine de tepki gösteren Demirtaş, "Bakın samimiyetle söylüyorum. Niye yüzde 52 oy aldı biliyor musunuz ? Halk ondan kurtulmak istedi. 'Ya bu gitsin Çankaya'ya kurtulalım' diye yüzde 52 verdiler. Oyların önemli bir kısmı bunun içindir. Baktılar bundan kurtuluş yok, 'Yahu bunu seçelim gitsin Çankaya'ya artık'. Vatandaş şimdi bakıyor pişman, 'Bunu Çankaya'ya gönderdim ama durmuyor'. Orada da oturmuyor. Saray yaptı. Yine durmuyor. Uzun büyük koltuklar yaptı, yine durmuyor. Hırs bitmiyor bunda" şeklinde konuştu.

"Seni o beyaz Toros'un bagajına kapatıp, Ankara'ya postalarlar"

AKP'nin 13 yıldır iktidarda olduğunu, "Biz gittiğimiz gün kontrgerilla sizi her gün beyaz Toroslarla infaz eder" diyerek halkı tehdit ettiğini söyleyen Selahattin Demirtaş, "İşte bu zavallılıklarının göstergesidir. Zavallı, zavallı başka birşey değil. Halkı tehdit eden bir zavallıdır. Ülkenin geldiği durumun farkında bile değil. Halkın duygularını okuyamayan, yurttaşın şu anda düşüncelerinden zerre kadar anlamayan, sokağın dilini hissetmeyen biri ülkeyi yönetebilir mi? Sen gidip Van'da beyaz Toros'tan söz edersen; Vanlılar sana 1 Kasım'da öyle bir cevap verir ki, seni o beyaz Toros'un bagajına kapatıp, Ankara'ya postalarlar. Sonuçlar ortaya çıktığında ne demek istediğimi daha iyi anlarsın" dedi.

"Onlara bu toprakları zindan edeceğiz"

Demirtaş , "IŞİD'e nefes aldırmayacağız. İslam'ın, insanın bu en büyük düşmanına karşı biz canımızı ortaya koyduk. Onlar bütün dünyaya korku salmış olabilirler. Ama biz de onların yüreğine korku saldık. Onlar bütün dünyayı yaptıkları zalimliklerle korkuttular, bizim karşımızda titremeye başladılar. Onlara bu toprakları zindan edeceğiz, zindan. 1 Kasım akşamı olacakları şimdiden söyleyeyim, saraydaki bin defa pişman olmuş olacak" ifadelerini kullandı.