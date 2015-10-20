Demirtaş: Eskiden beyaz Toroslar vardı, şimdi maşallah lüks arabalarınız oldu, onlarla işkence yapıyorsunuz!

Van'da konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, "AK Parti iktidardan indirilirse buralarda terör çeteleri dolaşacak, beyaz toroslar dolaşacak. Biz buraları faili meçhullere bırakmayacağız" şeklindeki sözlerini eleştiren HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Doğru, beyaz Toroslar vardı. Şimdi maşallah arabalarınız lüks oldu. Daha lüks araçlarla kaçırıp işkence yapıyorsunuz" dedi.

Beyaz Toros'un, 90'lardaki faili meçhul cinayetlerin simgesi olduğunu hatırlatan Selahattin Demirtaş, "Eskiyi hatırlatıyor. Beyaz Toroslarla yapılan faili meçhulleri hatırlatıyor.

Şimdi kendisine sormak istiyorum 13 yıldır devleti yönetiyorsanız siz gittiğinizde beyaz Toroslar ortaya çıkacaksa onları koruyorsunuz demek ki" diye konuştu.

"Siz gidince, beyaz Torosunuzdan da, şu anda kullandığınız rangerlarınızdan da kurtulacağız"

Demirtaş, şunları söyledi:

"Eskiyi hatırlatıyor. Beyaz Toroslarla yapılan faili meçhulleri, adam kaçırlamaları hatırlatıyor. Şimdi kendisine sormak istiyorum. 13 yıldır devleti yönetiyorsanız siz gittiğinizde beyaz Toroslar ortaya çıkacaksa demek ki 13 yıldır bunları koruyorsunuz. Demek ki siz giderseniz ülkeyi kan götürecek.

Doğru, eskiden beyaz Toroslar vardı. Beyaz Toroslarla insanları kaçırıp, gözaltında işkence ediyordunuz. Şimdi maşallah arabalarınız lüks oldu. Daha lüks araçlarla kaçırıp işkence yapıyorsunuz. Daha önce adı JİTEM'di, şimdi IŞİD oldu. Siz gidince, inşallah biz, beyaz Torosunuzdan da, şu anda kullandığınız Rangerlarınızdan da, IŞİD'inizden de kurtulacağız. Siz gidince ülke nefes alacak, nefes. Kürt sorunun çözecek ve PKK’nin Türkiye’ye karşı silah bırakmasını sağlayacak tek siyasi güç biziz. Bizi tehdit ediyorlar biz gidersek yeniden Jitem gelir. İşte bunlar hem itiraf hem de tehdittir."