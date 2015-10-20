Davutoğlu Van'da konuştu: AK Parti iktidardan indirilirse burada terör çeteleri ve beyaz Toroslar dolaşacak

Van'da konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "AK Parti iktidardan indirilirse buralarda terör çeteleri dolaşacak, beyaz toroslar dolaşacak. Biz buraları faili meçhullere bırakmayacağız" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Van'ın Tuşpa ilçesindeki mitingte halka seslendi.

Davutoğlu'nun sözleri özetle şöyle:

Sizleri eline silah alan sokak çapulcularına kesinlikle teslim etmeyeceğiz. Canınıza malınıza namusunuza kast edenlere karşı size kimsesiz bırakmayacağız. Bırakın makamımıza, canımıza dahi mal olsa bu kutlu yoldan vazgeçmek bizim için söz konusu değildir. Zaten şerh odakları bu kararlığımızdan çekiniyor.

AK Parti iktidardan indirilirse buralarda terör çeteleri dolaşacak, beyaz toroslar dolaşacak. Biz buraları faili meçhullere bırakmayacağız. Hiç merak etmeyin seksenli doksanlı yıllara dönmeyeceğiz. Huzur ve demokrasi operasyonu başlamak zorunda olduğunda, PKK bize saldırıldığında verdiğim talimat açıktı. Bu terör belasıyla mücadele edeceksin. Ama dedim ki hiç bir vatandaşımızın canına malına zarar vermeyeceksiniz. Biz ayırdık ama onlar ayırmıyorlar polisi de sivili de öldürüyorlar.

Biz çözüm sürecinin başarılı bir şekilde devam ettirirken bunlar bize destek değil köstek oldular. Biz meydanlarda sizlerle Kürtçe de Türkçe de konuştuk. Hiç kimse insanlarımızı ötekileştiremez dedik. Yaralı saracağız. Geçmişte kim ne yaptıysa adalete teslim edeceğiz. Dedik.

Değerli kardeşlerim bunlar geleceğimize çocuklarımıza düşmanlar. Gelin sorunları çözelim dedik. Onlar savaş dediler. Özgürlük derler başkasının canına kastederler. Demokrasi derler dağdan emir alırlar.

Bu ülkeye barışı sadece Ak Parti getirir. Ne CHP, ne MHP, ne de HDP bu ülkeye barış getiremez.

İşte Türkiye’de geçmişte ne acılar ne haksızlıklar yapıldığını sizler çok iyi biliyorsunuz.

Bu mesajları sayın Cumhurbaşkanımızda verdi. Van demokrasinin hukukun üstünde vesayet uygulanan o karanlık günlerin acıların çok yaşadı.

Dik duracak yan yana duracak ve bütün bu zalimlere karşı birlikte yürüyeceksiniz. 1 Kasım’da hepinizi sandık başına görmek istiyorum. Önce sandık başına tek başına iş başına inşallah.