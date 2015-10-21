Davutoğlu: "AK Parti iktidardan indirilirse beyaz Toros'lar dolaşır" derken kastettiğim...

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Van mitinginde dile getirdiği ve tartışmaya yol açan "AK Parti iktidardan indirilirse burada terör çeteleri ve beyaz Toroslar dolaşacak" sözleri ile neyi kastettiğini açıkladı. Davutoğlu, "90’lı yılların bölgedeki sembollerindendir, faili meçhullerle anılır. Faili meçhulleri AK Parti bitirdi. Beyaz Torosların nüfuz alanı oluşturmasını AK Parti bitirdi. Hiç kimseyi tehdit etmedim" dedi.

Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Emniyet Ankara katliamında her şeyi biliyordu" suçlamasına ilişkin olarak, "Hiçbir başbakan terör örgütüne tedbir almaktan kaçınmaz. Sayın Kılıçdaroğlu’nun hesap vermesi gereken konu şudur. Bu kadar kaygılı idiyse, geçici hükümete katılıp bakan verir, böyle bir ihmalin olmaması için çaba sarf ederdi" dedi.

Davutoğlu, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yarın başka bir siyasi lider ileride başbakan olarak görev yapabilir. Bütün Türkiye Cumhuriyeti başbakanlarını teminen söylüyorum, hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun, hiçbir başbakan terör örgütüne tedbir almaktan kaçınmaz. Bu Türkiye’deki en temel ortak paydayı yok saymaktır.

Hepiniz takip ediyorsunuz. Hemen hemen her gün bu örgüte dönük operasyonlar yapılıyor. Sayın Kılıçdaroğlu’nun hesap vermesi gereken konu şudur. Bu kadar kaygılı idiyse, geçici hükümete katılıp bakan verir, böyle bir ihmalin olmaması için çaba sarf ederdi. Görevden ve sorumluluktan kaçanlar kenardan ahkam kesemezler."

Beyaz Toros sözleri

Hiçbir şekilde AK Parti’nin alternatifi olarak koymuş değilim. Teröre açık destek veren çevreler AK Parti 90’lara dönmek istiyor” iddiasında bulundu. Benim hedefim o iddialara cevap mahiyetindedir. 90’lı yılların bölgedeki sembollerindendir, faili meçhullerle anılır. Faili meçhulleri AK Parti bitirdi. Beyaz Torosların nüfuz alanı oluşturmasını AK Parti bitirdi. Hiç kimseyi tehdit etmedim. Şunu söyledim, birileri, savaş baronları, terör baronları ve bunların varlığından güç alan çevreler birbirini neredeyse destekleyen çevreler. Birbirlerinin varlığını destekliyor adeta. Şimdi dahi, 7 Haziran’dan bu yana, isyan çağrıları, silahlı ayaklanma çağrıları yapan terör örgütü kendi karşıtını da ortaya çıkaracak provokasyonlarda bulunuyor. Yoksa o beyaz torosla sembolize edilen her şeyin sonuna gelinmiştir.

Devamı gelecek...