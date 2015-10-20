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Kılıçdaroğlu: 1 Kasım'da beyaz Torosların devrini bir daha açılmamak üzere kapatacağız

Davutoğlu, "AK Parti iktidardan indirilirse buralarda terör çeteleri dolaşacak, beyaz toroslar dolaşacak" ifadelerini kullanmıştı

21 Ekim 2015 00:35

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, "AK Parti iktidardan indirilirse buralarda terör çeteleri dolaşacak, beyaz toroslar dolaşacak. Biz buraları faili meçhullere bırakmayacağız" şeklindeki sözlerini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kimse korkmasın. 1 Kasım'da beyaz torosların devrini bir daha açılmamak üzere kapatacağız" dedi.

Ahmet Davutoğlu'nun partisinin Van'daki mitinginde yaptığı konuşmada, "AK Parti iktidardan indirilirse buralarda terör çeteleri dolaşacak, beyaz toroslar dolaşacak. Biz buraları faili meçhullere bırakmayacağız. Hiç merak etmeyin seksenli doksanlı yıllara dönmeyeceğiz" ifadelerini kullanması tepki çekmişti.

Davutoğlu'nun açıklamalarını eleştiren HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da "13 yıldır devleti yönetiyorsanız siz gittiğinizde beyaz Toroslar ortaya çıkacaksa demek ki 13 yıldır bunları koruyorsunuz. Demek ki siz giderseniz ülkeyi kan götürecek. Doğru, eskiden beyaz Toroslar vardı. Beyaz Toroslarla insanları kaçırıp, gözaltında işkence ediyordunuz. Şimdi maşallah arabalarınız lüks oldu. Daha lüks araçlarla kaçırıp işkence yapıyorsunuz" diye konuşmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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