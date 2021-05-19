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Davutoğlu'ndan "acil operasyon" çağrısı: İçişleri Bakanı olmak üzere iddialarla ilgili bütün yetkililer derhal istifa etmelidir

19 Mayıs 2021 15:51

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yayınladığı videolarla gündeme gelen organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin olarak, "acilen bir temiz eller operasyonu başlatılması" gerektiğini söyledi. Davutoğlu, Peker'in iddialarının odağındaki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da istifa etmesi gerektiğini söyledi.

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Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Davutoğlu, Sedat Peker'in videolarına işaret ederek, "Organize suç örgütlerinin illegal faaliyetleri ve bağlantılarını araştırmak ve soruşturmak üzere TBMM’de hem araştırma komisyonu hem de soruşturma komisyonu oluşturulmalıdır" dedi. 

Başta Cumhurbaşkanı, bakanlar,  siyasi parti lideri ve sivil toplum örgütleri olmak üzere bütün vatandaşlara seslenen Davutoğlu, “Bu çürümüşlük ve kokuşmuşluğa son vermek için ivedi olarak atılması gereken adımlar şunlardır” diyerek şu önerilerini paylaştı:

  1. Organize suç örgütlerinin illegal faaliyetleri ve bağlantılarını araştırmak ve soruşturmak üzere TBMM’de hem araştırma komisyonu hem de soruşturma komisyonu oluşturulmalıdır.
  2. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 ton kokain sevkiyatı başta olmak üzere ilgili bütün iddialar konusunda acilen soruşturma başlatmalıdır.
  3. Devlet kurumları içinde etki kurmaya ve yapılanmaya çalışan bütün illegal yapılar ve paralel bağlantıları konusunda tam yetkili olarak çalışmak üzere geçmişinde hiçbir şaibe olmamış yetkililerden oluşan bağımsız bir inceleme heyeti oluşturtulmalıdır.
  4. İlgili konular bağlamında acilen bir temiz eller operasyonu başlatılmalı ve bu operasyon bütün odaklar temizlenene kadar sürdürülmelidir.
  5. Bütün bu çalışmaların selameti açısından başta İçişleri Bakanı olmak üzere iddialarla ilgili bütün yetkililer derhal istifa etmelidir. Aksi takdirde cumhurbaşkanı tarafından derhal azledilmelidir.
  6. Bu iddialarla ilgili ihale ve tahsisler benzeri bütün ekonomik ve hukuki süreç ve işlemler yok hükmünde sayılmalıdır.
  7. Bu tür suçların bir daha işlenmemesi ve siyasetillegal yapı, siyasetparalel yapı ilişkilerinin bir daha ortaya çıkmaması için Siyasi Ahlak yasası başta olmak üzere kapsamlı bir temiz siyaset reformu, bir temiz siyaset devrimi başlatılmalıdır.

Ne olmuştu?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Fatih Ertürk'ün Halk TV'de sunduğu Günün Raporu programında, "Süleyman Soylu'ya çok yakın bir gazeteci Sedat Peker ile bir görüşme gerçekleştirdi mi? Yaptığı görüşmede 'Yeni videolar yayınlama. Bakanımız seninle ilgili bir şeyler söyleyecek ama sinirlenme, kapatalım bu işi' dedi mi? Sonrasında Süleyman Soylu'nun Sedat Peker ile ilgili açıklamalarından sonra, Sedat Peker çektiği bir videoyu o gazeteciye yolladı mı? O gazeteci o videoyu Süleyman Soylu'ya izletti mi? Sonra dönüp Peker'e, 'Aman bu videoyu yayınlama' dedi mi demedi mi?'' diye sordu.

Ardından Özışık, gazeteci Cüneyt Özdemir’e yaptığı açıklamada, “Süleyman Soylu'dan Sedat Peker'e mesaj götürmüşsem namussuzum, şerefsizim, alçağım” ifadelerini kullandı.

Hadi Özışık'ın açıklamalarından kısa bir süre sonra Sedat Peker, söz konusu görüşmenin videosunu yayınladı.

Hadi Özışık, yayımladığı son videoda isminin geçmesine ilişkin olarak Sedat Peker'e serzenişte bulunurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmeye giden kişinin de Türkiye gazetesi yazarı kardeşi Süleyman Özışık olduğunu söyledi. Özışık'ın Peker’e Soylu ve oluşan gündeme ilişkin bilgi verdiği görülen videoda; sık sık "Sen haklısın" dediği dikkat çekti.

Twitter hesabından iki video paylaşan Peker, “İnternethaber sitesinin sahibi olan hadi Özışık - Süleyman Özışık kardeşler en yakınları olan Süleyman Soylu’yla benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar, söyleyen şerefsizdir demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem. Anlatımlarımda ismi geçen herkesi uyarıyorum. Beni yalanlamayın, herkesi rezil ederim. Adam gibi dik duracağız. Yoksa yerle yeksan ederim!” ifadesini kullandı.

Özışık da daha sonra yaptığı açıklama şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sn. Süleyman Soylu ile yıllardır süregelen bir hukukum var. Sedat Peker'i de tanırım. Yayınladığı videoların maksadını aşmaya başladığını düşündüğümden dolayı kendisiyle birkaç görüşme yaparak, sakinleştirmeyi ve Türkiye'nin gündemini meşgul eden bu tatsız durumu nihayete erdirmesini sağlamaya çalıştım. Bu görüşmelerden Sayın Soylu'nun haberi ve bilgisi yoktu -olamazdı da. Peker ısrarla tavrını sürdürünce 'haklısın' diyerek konuyu kapatmak durumunda kaldım. İyi niyetle aldığım inisiyatifin olumsuz sonuçlarının sorumluluğu da şahsıma aittir. Sayın Soylu'nun da ifade ettiği gibi kendisiyle bu konuda ne şahsımın ne de kardeşimin hiçbir irtibatı olmamıştır."

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