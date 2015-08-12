Davutoğlu, Erdoğan'ı koalisyona ikna edebilecek mi?

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı program dışı görüşmeyi önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği koalisyon görüşmesinin öncesinde planladığı öğrenildi. Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün haberine göre, Davutoğlu, kurmaylarının isteği üzerine, Kılıçdaroğlu ile pazartesi akşamki görüşmesinden sonra Erdoğan ile CHP ile koalisyon konusunu değerlendirmek üzere görüşme kararı aldı.

AKP’de koalisyon yanlıları, bu görüşmeyle Davutoğlu’nun Erdoğan’ı koalisyona ikna edebileceği umudunu dile getirmeye başladı. Öte yandan, AKP’ye düzenli anket yapan ANAR’ın Genel Müdürü İbrahim Uslu’nun, “Bu şiddet sarmalında gidilecek bir erken seçimden yine tek başına iktidar çıkmaz” analizi de AKP yönetiminin gündemine geldi. Bu gelişmeler, parti yönetiminde CHP ile koalisyon kurulması yanlılarının da görüşlerini daha yüksek sesle ifade etmelerini sağladı

AKP’de seçim mi koalisyon mu kararı için anketler de değerlendiriliyor. Davutoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesi öncesinde son anketler de ele alındı. Anketlerde bir erken seçime gidilmesi halinde AKP’nin bir ankete göre yüzde 1, diğer ankete göre de yüzde 2 oy artırdığı, HDP’de oy kaybı, MHP’de sınırlı bir düşüş yaşandığı, CHP’nin ise yerinde saydığı sonuçları görüldü. AKP’ye düzenli anket yapan ANAR’ın Genel Müdürü İbrahim Uslu’nun, “Bu şiddet sarmalında gidilecek bir erken seçimden yine tek başına iktidar çıkmaz” analizi de AKP yönetiminin gündemine geldi. Bu gelişmeler, parti yönetiminde CHP ile koalisyon kurulması yanlılarının da görüşlerini daha yüksek sesle ifade etmelerini sağladı.

Toplantılarda CHP ile koalisyon görüşü, “Diyelim ki erken seçime gittik. 18-20 civarında milletvekili artırdık ve bıçak sırtıyla 276’yı geçerek tek başımıza iktidar oldu. Böyle bir iktidarla ülkeyi yönetmemiz çok zor. İktidar birkaç milletvekilinin kaprisi ile sayısal olarak tehdit altında yürüyerek ülkeyi yönetemez. Ekonomik kırılganlık ve çatışma ortamı da seçim planlarını kaldırarak CHP ile koalisyonu gerektiriyor” şeklinde ifade edildi.

Taban seçim diyor

Toplantılarda parti tabanının görüşünü yanıstan anketler de ele alındı. AKP tabanının yüzde 75’i erken seçim istiyor. AKP tabanının ezici çoğunluğu CHP ile koalisyona soğuk bakıyor MHP daha çok benimseniyor.

İşte anlaşılamayan konular

AKP yönetiminin gözüyle CHP ile heyetler ve Davutoğlu Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmelerde anlaşmaya varılan ve anlaşılamayan konular hakkındaki değerlendirmesi şöyle:

Reform tanımında anlaşmazlık

En temel anlaşmazlıklardan biri. CHP, 13 yıllık AKP dönemindeki adımların tamamen yeniden ele alınmasını reform olarak tanımladı. AKP ise reformu 13 yıllık adımların devam ettirilmesi olduğunu savundu.

4+4+4

Eğitimde CHP 4+4+4’ün tamamen değişmesini istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nı istediğini hissettiriyor. AKP 4+4+4’den taviz vermek istemiyor.

Ekonomi yönetimi

CHP, ekonomi politikalarının değiştirilmesi ve bu değişikliği sağlamak için ekonomi yönetiminde ağırlık istiyor. Maliye Bakanlığını almak istiyor. AKP ekonomi yönetimini elinde tutmak istiyor.

Yargı ve hukuk

CHP, yargı reformu noktasında AKP döneminde HSYK’nin yapısı başta o lmak üzere kritik düzenlemeleri değiştirmek istiyor. AKP buna yanaşmıyor.

Seküler dış politika

CHP, dış politikanın tamamen kendisine devredilmesini istiyor ve bunun için iddialı vaatlerde bulunuyor. Başta Batı olmak üzere dünya ile bozulan tüm ilişkileri yeniden kurma vaadinde bulunuyor. AKP bunu gerçekçi bulmuyor. Laiklik dış politika konuşulurken gündeme geldi. CHP seküler dış politika istedi. AKP bu teklifin kendi dış politikasını mezhepçi olarak değerlendirmek anlamına geleceğini düşündüğü için karşı çıkıyor.

17-25 Aralık

CHP 17-25 Aralık yolsuzluk dosyalarını hemen ve acilen kendisinin getirmeyeceğini ancak koalisyonda ortak ol sa bile parlamentoya gelmesi halinde buna engel olmayacağını hatta bu konudaki soruşturma girişimlerine destek vereceğini, 17-25 Aralık’ın soruşturulmasını isteyeceğini söyledi. AKP’ buna şiddetle karşı.