Hüseyin Çelik: Tabanımız koalisyon istemiyor

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, AKP Genel Başkan Danışmanı Hüseyin Çelik NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bir an önce hükümetin kurulması gerektiğine vurgu yapan Çelik Ak Parti-CHP koalisyon hükümetine ilişkin, "Her alanda Türkiye sahipsiz değildir. Şu an müstafi (TDK: Kendi isteğiyle istifa etmiş) bir hükümet var. Hükümet işinin başındadır. Hükümet kurmak için her detayda anlaşmak gerekmiyor. Elbette uzlaştıkları ve uzlaşması zor, imkansız olanlar da var. Ortak hükümet kurmak için illa her detayda anlaşmak gerekmiyor. Eğer koalisyon olmazsa her iki taraf niçin olmadığını kamuoyuyla paylaşacaktır. Şimdiden olmamış çocuğa don biçmeyelim.

'CHP veya başka bir parti ile tabanımız aslında koalisyon istemiyor'

AKP tabanının koalisyon istemediğini söyleyen Çelik, "CHP veya başka bir parti ile tabanımız aslında herhangi bir partiyle koalisyon istemiyor. Seçime gidelim. Biraz daha çalışalım. Tabanımız, Ak Parti'nin tek başına devamından yanadır. Ama bugün böyle bir imkan yok. Ya tekrar seçime gideceksiniz. Değilse yine koalisyon yarışı olacak. Bunu hep birlikte göreceğiz önümüzdeki günlerde" dedi.

'MHP kapıyı kapattı ama sürgüyü çekmedi'

Çelik, "MHP kapıyı kapattı ama sürgüyü çekmedi. Belki kilitlemedi. Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiririz anlamına gelen açıklamalar yaptı" dedi.

'3 dönemliklerin aman aman bir seçim olsun diye gayreti, ısrarı yok'

3 dönem kuralına değinen Çelik, "3 dönemliklerin aman aman bir seçim olsun diye gayreti, ısrarı yok. Şu anda teknik olarak 3 dönem meselesi, 68 kişi için rafa kalkmış durumda. 25. dönem sona ererse, bir sonraki seçim 26 dönem olacak. Kaç gün yaptınız. Kaç gün sürdü o önemli değil. Başında beri 3 dönem karalının doğru olmadığına inananlardanım. Öncelikli olan şu anda bu değil. 3 dönem kuralını konuşmadık. Bir ihtiyaç olursa oturur konuşuruz. Son MYK'ya katılmadım. Konuşulup konuşulmadığını bilmiyorum. Öncelikli gündemimiz Türkiye'nin bir an önce yeni bir hükümete kavuşması. Öncelikli meselemiz kongre değil" diye konuştu.

'MHP zihniyetinin ürettiği bir problemdir Kürt problemi'

Çözüm sürecine ilişkin Çelik, "Çözüm süreci bir gereklilikti. Olmazsa olmazdı. Her şey süt liman iken bu memleketin dağlarında kır çiçekleri toplarken bu süreç başlamadı. CHP böyle bir süreç var diyor. CHP'nin yaklaşımı daha çok statükocu. Devletçi bir yaklaşımdı. MHP böyle bir şey yok diyor. Son zamanlarda özellikle MHP'lilerin kibirli, hatta zaman zaman haddi aşana açıklamaları var. Eğer MHP'nin zihniyeti bu ülkeye hakim olsaydı…birisi Türk ırkçılığı yapıyor biri Kürt ırkçılığı yapıyor. Sonuçta MHP zihniyetinin ürettiği bir problemdir bu Kürt problemi. MHP böyle bir problem yok diyor. Bunu yok sayıyor. Bu insani bir mesele. Çözüm süreci meselesinde CHP bundan sonra olabilecek çözümlere daha yakın duruyor" ifadelerini kullandı.