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Kemal Kılıçdaroğlu: Bence koalisyon olmayacak

Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu perşembe günü tekrar bir araya gelecek

12 Ağustos 2015 10:10

Koalisyon görüşmelerinin nihai sonucunun açıklanmasına iki gün kala meslek örgütleri temsilcileriyle görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Bence koalisyon olmayacak, perşembe günü açıklayacağız” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun gerekçe olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın etkisini gösterdiği belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu temsilcilerini kabul etti. Kılıçdaroğlu’nun görüşmede STK yetkililerine, “Bence koalisyon olmayacak, perşembe günü açıklayacağız” dediği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TTB Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener, TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, DISK Başkanı Kani Beko ve KESK Eş Başkanı Şaziye Köse ile bir araya geldi.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre, görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke ve Yakup Akkaya da katıldı.

Görüşmenin en önemli konusunu CHP ile AKP arasında bir süredir devam eden ve perşembe günü Kılıçdaroğlu ile Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun son noktayı koyacağı koalisyon görüşmeleri oldu.

Edinilen bilgiye göre, daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın etkisi nedeniyle koalisyonun zor olduğunu vurgulayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bence koalisyon olmayacak, perşembe açıklayacağız” dediği öğrenildi.

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