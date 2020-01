CHP ve HDP Alevi evlerinin işaretlemesini Meclis gündemine taşıdı

CHP ve HDP Milletvekilleri Alevi önderleri ve Alevilerin oturdukları evlerin işaretlenmesine ilişkin gelişmeleri Meclis gündemine taşıdı.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, ”Saldırılar sistematik mi” diye sorarken HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, “ Ülkenin her yanı yangın yeri iken, savaş çığlıkları her yanı kaplamışken Alevilerden çıkan Barış çığlığı belli ki savaş isteyenlerin oyunlarını bozmuştur” dedi. Yazılı açıklamasında Kenanoğlu, “Korku politikalarınızın esiri olmayacağız, evlatlarımızı saray savunmasına feda etmeyeceğiz” dedi.

Silahlı saldırıyı TBMM gündemine taşıyan Yarkadaş, Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu’na, “Her iki olayla ilgili başlatılan bir soruşturma var mıdır? Varsa hangi aşamadadır?” , “Saldırıyla ilgili TEM otobanında, bağlantı yolları ve gişelerde bulunan kameraların kayıtları incelenmiş midir?”, “Alevi dernek ve federasyonu yöneticilerine yapılan saldırıların toplumda artan nefret söylemleriyle orantılı olduğu ifade edilmektedir. Bu konuda aldığınız önlemler nelerdir?”, “Nefret söylemini yayan ve provokatif haberleriyle bu tarz elim olayların yaşanmasında başrol oynayan yazılı ve görsel medya organlarına ilişkin herhangi bir tedbir almayı düşünüyor musunuz?” sorularını yöneltti.

'Korku politikalarınızın esiri olmayacağız'

HDP’li Kenanoğlu’nun yazılı açıklaması şöyle:

Dün sabah saatlerinde Üsküdar Kirazlıtepe’de Alevilere ait evler, Maraş katliamından hatırladığımız çarpı işareti ile fişlendi ve Serpil – Ali Ekber Kartal çiftinin evinin önüne bomba süsü verilmiş paket bırakıldı.

Son bir hafta içinde Alevilere yönelik çok sayıda tehdit ve saldırılar yapıldı. Sultangazi Pirsultan Abdal Cemevi Başkanı Zeynal Odabaş, cemevinden çıkıp evine gittiği sırada arabası kurşunlandı. Hemen arkasından, “Aleviler Barış İstiyor” konulu toplantıya katılmak için İstanbul’dan Ankara’ya doğru yola çıkan Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Baki Düzgün, eşi Yurdanur Düzgün ve Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir’in içinde bulunduğu araca, Ankara’ya 80 km kala uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Şans eseri ölen ve yaralananın olmadığı bu olaylarla Aleviler korkutulmak sindirilmek marifetiyle toplumsal hak mücadelesinden uzak tutulmak istenmiştir. Son 1 yılda yaklaşık 20 kez meydana gelen bu olaylarda failler bulunamamış ya da emniyet güçleri tarafından “çocuklar yapmıştır” türden trajik açıklamalarla geçiştirilmiştir. Bu saldırılar karşısında emniyetin tutumu ve faillerin bir türlü bulunamaması gösteriyor ki, bu işaretlemeleri çocuklar değil “iyi çocuklar” yapmıştır.

Saray savunması yapılmak için ülkenin her yanını yangın yerine çevirmek isteyen güçlere karşı Aleviler barış iradesinden yana tavır almışlardır. Alevilerin Barış Bloku’ndan yana tavır alması birilerini telaşlandırmış olacak ki, saldırılarına ve korku politikalarına hız verdiler. Ülkenin her yanı yangın yeri iken, savaş çığlıkları her yanı kaplamışken Alevilerden çıkan Barış çığlığı belli ki savaş isteyenlerin oyunlarını bozmuştur.

Bütün bu saldırılar, ev işaretlemeler Alevilerin barıştan yana tavır almasını engelleyemez. Tarihten bugüne gelen Alevi hak mücadelesi göstermiştir ki Aleviler, hep kötülüğün karşısında ve mazlumun yanında olmuştur. Bugün de değişen bir şey olmayacaktır. Sizden ve savaş çığlıklarınızdan korkmuyoruz. Ne demokratik yollardan sürdüreceğimiz hak mücadelemizden ne de barış şiarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.

Korku politikalarınızın esiri olmayacağız, evlatlarımızı saray savunmasına feda etmeyeceğiz