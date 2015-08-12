AKP Merkez Yürütme Kurulu, CHP ile koalisyonun detaylarını masaya yatırmak için toplanacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu, hafta başında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı koalisyon görüşmesine ilişkin süreci AKP Merkez Yürütme Kurulu'nda değerlendirecek.

Davutoğlu, AKP Genel Merkezinde saat 14.00'te yapılacak toplantıda, heyetlerin istikşafi toplantıların ardından Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin bilgileri partisinin MYK üyeleri ile ele alacak.

Hükümet kurma sürecinde CHP ile yürütülen görüşmeler kapsamında perşembe günü Kılıçdaroğlu ile yeniden bir araya gelecek olan Davutoğlu, MYK toplantısında koalisyon görüşmelerinde müzakere edilen konulara ilişkin yürütme kurulu üyelerinin de fikir ve değerlendirmesini alacak. Dış politika, ekonomi, yeni anayasa, eğitim gibi konular koalisyon görüşmelerinde iki liderin de temel anlamda üzerinde müzakere ettiği başlıklar arasında yer alıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin MYK üyelerine AK Parti ile yapılan hükümet kurma çalışmaları hakkında bilgi vermişti. CHP'nin MYK toplantısında "CHP Merkez Yönetim Kurulu, Türkiye’nin derin ve yakıcı sorunlarının çözümü amacıyla, ülkenin yüksek çıkarlarını gözeterek, en az 4 yıl ufku olan, reform odaklı, yüksek profilli, geniş tabana dayanan bir koalisyon hükümeti kurulması yönünde iradesini bir kez daha ortaya koydu. Bu doğrultuda Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na tam yetki verdi" kararı alındı.