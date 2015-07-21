Cumhuriyet: Dünkü saldırı, AKP-IŞİD suç ortaklığının kanlı meyvesidir

Cumhuriyet gazetesi, dün Suruç'ta gerçekleşen ve 32 kişinin hayatını kaybettiği katliamın ardından bugün yayımlanan başyazıda, Türkiye'nin Suriye politikasını değiştirmesi gerektiğini söyledi.

"Suriye politikasını baştan sona değiştirmenin vaktidir" ifadelerine yer verilen başyazıda, dünkü saldırının hedefinin "Kardeşlik" olduğu belirtildi. Okurlarının katliamın sorumlularını iyi bildiğine dikkat çeken Cumhuriyet gazetesinin bugünkü (21 Temmuz 2015) başyazısı şu şekilde:

"Ve komşudaki savaş, dün en kanlı yüzüyle Türkiye’ye giriş yaptı. Girerken de Kobani’ye yardıma koşan gençlere kıydı.

Hedef belli: Kardeşlik.

Eylem belli: Kalleşlik.

Sorumlulara gelince...

Cumhuriyet okuru onları iyi biliyor. Çünkü bu gazete aylardır IŞİD’e taşınan silahın, mühimmatın, saldırganın haberlerini yapıyor; Hükümetin MİT eliyle IŞİD’i nasıl beslediğini, desteklediğini belgeliyor; bunu yaptığı için tehditlere, suçlamalara, davalara muhatap oluyor.

Cilvegözü’nde, Reyhanlı’da, Niğde’de ve en son Diyarbakır’da saldırganları kollayan iktidar, Suruç’u hazırlamıştır.

Dünkü saldırı, AKP-IŞİD suç ortaklığının kanlı meyvesidir; açık bir savaş davetiyesidir.

Korktuğumuz buydu:

Beslenen karga, gözümüzü oydu.

Suriye politikasını baştan sona değiştirmenin vaktidir."