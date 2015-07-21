Economist: Karmaşık savaş Suruç saldırısıyla tehlikeli bir aşamaya girdi

İngiltere'de yayınlanan Economist dergisi, Suruç'ta dün 30'dan fazla kişinin öldüğü saldırıya ilişkin "Kürt milis grupları, IŞİD ve Türkiye arasındaki karmaşık savaş, bir IŞİD militanı tarafından düzenlendiği düşünülen intihar saldırısıyla tehlikeli bir aşamaya girdi" değerlendirmesinde bulundu.

Haberde "Saldırı gerçekten IŞİD tarafından yapıldıysa bu, örgütün Türkiye toprakları içinde düzenlemeye cesaret ettiği ilk büyük çaplı saldırı olacak. Bu saldırı ayrıca, Türkiye'deki Kürtlerin, Suriye'deki kardeşlerine verdiği desteğin savaşın Türkiye'ye sıçramasına neden olabileceğine ilişkin bir uyarı olarak görülecek" denildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Economist’in yazısı özetle şöyle:

"Saldırı açıkça Kobanê'yle bağlantılı. Aynı zamanda Türkiye'deki Kürt siyasi güçlerini ve özellikle de 7 Haziran'daki seçimlerde ilk kez meclise giren HDP'yi hedef almış gibi görünüyor. AKP milletvekili Orhan Miroğlu, 'Bu saldırının hedefi HDP'dir' diyor. Suruç; HDP'nin yönetiminde ve ilçe IŞİD karşıtlarının kalesi konumunda. Tüm bunlar, IŞİD ve destekçilerini Kürtlerle karşı karşıya getiren karmaşık bir savaşın parçası."

'Saldırının hedefi HDP'

"HDP, yasadışı PKK'ya sempatisini gizlemiyor. YPG, PKK'nın Suriye'deki uzantısı. PKK 2013'te ateşkes ilan etti. Örgüt daha sonra silahlarını Suriye ve Irak'taki cihatçılara çevirdi. Haziran'da IŞİD'i Tel Abyad'dan çıkararak büyük bir başarı elde etti. Tel Abyad, IŞİD'in Türkiye'den silah ve militan geçişleri için kritik önemde bir ikmal yoluydu."

"Bu arada, Kürtler uzun zamandır Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'nin, Suriye'deki Kürtlerin Rojava'daki özyönetim deneyimini baltalamak için gizlice IŞİD'e destek verdiğini öne sürüyordu. Saldırıdan sonra bu iddialar yeniden gündeme geldi."

"AKP, IŞİD'le işbirliği yaptığını reddediyor. Polis geçen hafta IŞİD militanı olduğundan kuşkulanılan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Erdoğan Suruç'taki saldırıyı hemen kınadı. Ama Türkiye, IŞİD'e karşı ABD öncülüğünde oluşturulan koalisyonun parçası olmasına rağmen İncirlik'in kullanılmasına izin vermedi. Türklerin ayak diremesi ABD'yi YPG'yle işbirliğine yöneltti. Bu, YPG ile PKK arasında bir fark görmeyen Türkiye'deki generalleri öfkelendirdi."

"Erdoğan Kürt meselesine ilerici yaklaşımı nedeniyle övgü almıştı. Başbakanken Öcalan'la görüşmeler başlatan ilk Türk lider oldu. Ama Ağustos'ta cumhurbaşkanı olduktan sonra şahinleşti."

"Erdoğan'ın Türkiye'yi IŞİD'le savaştan uzak tutma çabası bir ölçüde Kürt milliyetçiliğine karşı çıkmasından, bir ölçüde de cihatçı terörden çekinmesinden kaynaklanabilir. Ama Suruç'taki saldırı, iki durumda da bunun işe yaramadığını gösteriyor."