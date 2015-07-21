Davutoğlu IŞİD'e karşı göreve çağırdı



Başbakan Ahmet Davutoğlu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Kobani'ye yardım için toplanan gençlere düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

'Terör olayı'

Her türlü soruşturmanın başlatıldığını belirten Davutoğlu, "Olayın oluş seyri açık bir terör olayı ve büyük ihtimalle canlı bomba ile gerçekleşen vahşice, lanet ettiğimiz, sadece lanet etmekle kalmayıp sorumluların bulunup cezalandırılması iradesine sahip olduğumuz bir terör olayıyla karşı karşıyayız" dedi.

'Hedefleri Türkiye'

Davutoğlu, "Gerek Suruç'ta söz konusu olan saldırı, gerek Adıyaman Kömür'de askerlerimize dönük saldırı ve Türkiye'ye dönük birçok sabotaj eyleminde bulunan terör örgütleri mahiyeti, hedefleri ne olursa hepsinin hedefi Türkiye'dir" diye konuştu.

"Halkımızı sokağa çıkmaya davet edenler, halkımızı provokatif haberlerle yeni çatışmalara sürüklemek isteyenler, bu terör örgütüyle işbirliği yapan çevrelerdir" görüşünü dile getiren Davutoğlu, şöyle devam etti:

'Herkes omuz omuza vermeli'

"Başka ülkelerde, DEAŞ'ın (Türk hükümet çevreleri IŞİD için bir süredir bu ifadeyi kullanıyor) Paris'te saldırısı söz konusu olduğunda nasıl bir birliktelik söz konusu olmuşsa ve kimse kimseyi suçlamadan, omuz omuza gelmişlerse burada da soruşturmalarımızın büyük oranda istikameti DEAŞ saldırısı yönünde olduğu için söylüyorum, bu saldırı karşısında da bütün bir toplumun, herkesin omuz omuza vermesi gereken bir andayız."

Liderlere çağrı

Davutoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan dört siyasi partinin genel başkanının bir araya gelerek ortak bir deklarasyona imza atması gerektiğini, kendisinin bu göreve hazır olduğunu söyledi.

Bu arada yetkililerin son açıklamasına göre saldırıda ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi. 100'ü aşkın da yaralı var.