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Cumhurbaşkanlığı Sarayı için bakanlık 1,5 milyar lira mı harcadı?

Kalkınma Bakanlığı'nın son 3 yılda 1,5 milyar lira harcadığı ortaya çıkarken, örtülü ödenekten ne kadar aktarıldığı gizli tutuldu

28 Eylül 2014 12:16

Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı için, Kalkınma Bakanlığı’nın kamu yatırımlarını hızlandırma amacıyla kullandığı ödenekten son üç yılda aktarılan kaynağın 1,5 milyar lirayı aştığı ortaya çıktı. İnşaat için örtülü ödenekten ödeme yapılıp yapılmadığı ise gizli tutuluyor.

Bakanlığın 7 yıllık ödeneğinin toplamı neredeyse son 3 yılda harcandı ve rakam 1 milyar 568 milyon liraya ulaştı. Toplam maliyetinin 1 milyar lirayı bulduğu ifade edilen binaya “örtülü ödenekten” kaynak aktarılıp aktarılmadığı gizli tutuluyor.

Fırat Kozok’un Cumhuriyet’teki haberine göre, yapımına 2012 yılında başlanan Söğütözü’ndeki devasa yerleşkede son rötuşlar yapılıyor. Bina için Başbakanlık örtülü ödenek bütçesinden kaynak aktarıldığı iddialarına bugüne kadar hiçbir yanıt verilmezken, Kalkınma Bakanlığı’ndan ne kadar kaynak kullanıldığı da mümkün olduğunca gizli tutuluyor.

CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek de konuyu TBMM gündemine taşımış ve ödenekten ayrılan para miktarını sormuştu. Bakan Cevdet Yılmaz, Dibek’in sorularına yerleşkenin açılışına 1 ay kala yanıt verdi. Bakan Yılmaz, yalnızca yerleşke özelindeki rakamları değil, genel kamu harcamalarına değinse de önceki yıllara ait ödenek rakamlarıyla yapılan karşılaştırma çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi.

 

Kalkınma Bakanlığı’nı sömürmüş

 

Buna göre, inşaattan iki yıl önce hiçbir harcama yapılmayan ödenek kaleminden, 2011’de toplam 276 milyon 205 bin TL harcandı. Bu rakam, inşaatla birlikte 2012’de 358,2 milyon TL’ye, 2013’te 554,7 milyon TL’ye, 2014’te de 655,4 milyon TL’ye ulaştı.

Ödenekten 3 yılda yapılan harcama 1 milyar 568 milyon TL’ye, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deyimiyle 1 katrilyon 568 trilyona ulaştı. Bu rakam, aynı ödenekten önceki 7 yılda yapılan toplam harcamaya neredeyse eşit.

Bakanlığın açıkladığı rakamları yorumlayan CHP’li Dibek, şöyle konuştu:

“Kalkınma Bakanlığı Başbakanlık Sarayını kalkındırmış. Son 10 yılda hangi projelere kaç para kaynak aktarıldı sorusuna yanıt vermemelerinin sebebi de Başbakanlık Sarayı’na aktardıkları paranın büyüklüğünün ortaya çıkmasını engellemek.”

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