Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taşınacağı yeni binada 'Ak Saray' tartışması

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın taşınacağı Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) yapımı süren yeni başbakanlık binası için, “Ak Saray” ifadesini kullandı.

Davutoğlu, ABD Başkanlarının kullandığı ünlü Beyaz Saray’ı çağrıştıran ve partisinin ismine atıfta bulunan bu ifadeyi, önceki akşam TRT’de katıldığı programda, çözüm süreci tartışmalarına ilişkin soru üzerine söyledi.

Çankaya Köşkü’nün taşınmasına ilişkin tercihin sebebi sorulduğunda Davutoğlu, aslında bu tartışmaların başlamasının bile belki de bu tercihin bazı şeylerin açık, özgür tartışılmasının önünü açması bakımından önemli görülebileceğini söyledi.

Davutoğlu, bunun arkasında bir sembolizm aramamak gerektiğini belirterek, “Bir radikal kararla Atatürk’ün mirası, sanki onu terk ve başka bir şey gibi değil. Atatürk’ün mirası var ise ki var, en büyük mirası Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir”dedi.

Çözüm sürecinin konuşulduğu bölümde ise ‘sembolizm’ tartışması yapılan kısma atıfla bir soru yöneltildi. Bunun üzerine Davutoğlu, “Yeni Türkiye tanımlaması yaparken, vatandaşın özne olduğu Türkiye, bu tür sembollerin tabulaştırılmasını önleyen Türkiye’dir. İster Çankaya, ister Ak Saray karşılaştırmaları etrafında söyledim, yeni Türkiye’nin çerçevesi bir ülkenin bütün unsurlarıyla ayağa kalkması” dedi.

Erdoğan’ın ise ‘Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ ifadesini kullandığı bu bina için birçok AK Partili’nin de ‘AK Saray’ dediği kulislerde konuşuluyor. Cumhurbaşkanlığı hizmet binası için partinin adına atıfla tanımlama yapılması ise başta sanal alemde olmak üzere kamuoyunda tartışma yarattı.

Çankaya muamması

Erdoğan’ın kullanmayacağını açıkladığı Çankaya Köşkü’nün geleceği de merak konusu oldu. Erdoğan’ın Azerbaycan’a hareketi öncesinde, “Sayın Cumhurbaşkanımızın oturduğu yerden ayrılmasıyla orada bir süre daha oturmaya devam edeceğiz. Daha sonra da inşallah yeni yapılan binalara Cumhurbaşkanlığı olarak taşınmayı planlıyoruz. Şu andaki Cumhurbaşkanlığı binasına da, aynı zamanda tabii ki konutlarına da Başbakanımızın taşınmasını aramızda planlamış durumdayız”açıklaması üzerine Başbakanlık’ta Çankaya’ya taşınma planları gündeme gelmişti.

Ancak Erdoğan’ın Galler’e uçarken yaptığı, “Söğütözü’ndeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na taşınmamızın akabinde Başbakanlığın bazı törenler ve resepsiyonlar için Çankaya’yı kullanmasına izin verebiliriz” açıklaması kafaları karıştırdı.

Kulislerde konuya ilişkin şu değerlendirmeler yapılıyor: “Galiba Davutoğlu buraya taşınmayacak, ama resmi konuklarını burada karşılayıp ağırlayacak, önemli toplantılarını burada yapıp resmi yemek ve resepsiyonlarını burada verecek.”