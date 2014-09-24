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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ak Saray'ı böyle olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullanacağı 'Ak Saray'ın mimarı Şefik Birkiye konuştu

24 Eylül 2014 10:06

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Söğütözü’nde yapımı süren ve ‘Ak Saray’ olarak da anılan yerleşkenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılması planlanıyor.

Kanal D Ana Haber’de Serdar Cebe’nin Mimar Şefik Birkiye ile yaptığı röportaj yayınlandı. Bina, 2 bin 500 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 300 bin metrekare.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yerleşkede idari binadan, Cumhurbaşkanı’nın kabullerini yapacağı binaya, misafirlerin ağırlanacağı ayrı komplekslere, kış bahçelerine, botanik parklarına, dev kongre merkezine kadar bölümler bulunuyor.

Erdoğan’ın çalışma odasının duvarında dev Atatürk posteri yer alacak.

Binada Beyaz Saray’daki Oval Ofis benzeri bir oda da düzenlendi.

Bu oda dinlemelere karşı son teknoloji kullanılarak ‘sağır oda’ olarak tasarlandı.

Odada hiçbir priz bulunmazken, burada konuşulanları dinlemek, böcek yerleştirmek imkansız hale getirildi.

 

 

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