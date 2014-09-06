'Ak Saray'a 1.1 milyar TL ödenek

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Ak Saray” olarak adlandırdığı, Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine inşa edilen yeni Cumhurbaşkanlığı binası için bütçeden ayrılan toplam ödeneğin 1.1 milyar TL’yi bulacağı ortaya çıktı.
Bugün gazetesinden Hasan Bozkurt'un haberine göre, TBMM'den geçen Başbakanlık bütçesindeki ödenekler, ‘2014 Kurumsal Beklentiler ve Mali Durum Raporu’ ile detaylandırıldı. Meclis'te onaylanan 933 milyon 821 bin liralık ödeneğin aşılacağı raporda kalem kalem giderlere yer verildi. Başbakanlık harcamalarının 1 milyar liranın üzerinde artacağı belirtilerek, 1 milyar 956 milyon 57 bin 694 liraya çıkacağı vurgulandı.
Bugün gazetesinden Hasan Bozkurt’un haberine göre, Başbakanlık bütçesinin aşılmasında en büyük etkinin sermaye giderleri kaleminden kaynaklandığı belirtildi. Başbakanlık'ın bina yatırımlarına harcama için yılbaşında 400 milyon 920 bin liralık kaynağın aşılarak 1.1 milyar liraya çıkacağı vurgulandı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Ak Saray” olarak adlandırdığı yeni Cumhurbaşkanlığı binasının yapımında kullanılması beklenen kaynağın yetmeyeceği rapora şu ifadelerle girdi: “Başbakanlık yeni hizmet binası ile yapımı tamamlanan Milli Arşiv Sitesi inşaatlarının hak ediş ödemeleri nedeniyle sermaye giderleri kaleminde yer alan ödeneğin tamamının harcanacağı ve önemli miktarda ilave ödeneğe ihtiyaç duyulacağı değerlendirilmektedir.”
Kimyasal saldırıya karşı tünel
“Ak Saray” olarak nitelenen kampüse yapılacak yatırımlara ilişkin bilgiler de rapora girdi.
Raporda, “Başbakanlık Atatürk Orman Çiftliği kampüsünde oluşturulması planlanan veri merkezi altyapısının tamamlanması; elektrik, fiberoptik, bakır, sinyalizasyon kablolama ve kontrol sistemlerinin, kesintisiz güç kaynağı, hassas klima, yangın uyarı ve söndürme, aydınlatma vb. amaçlı tüm alt sistemlerin yedeklilik unsurlarıyla birlikte işletime alınması planlanmaktadır” denildi.
Ekim ayında 12. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Söğütözü'ndeki Cumhurbaşkanlığı binası, yoğun güvenlik önlemlerine sahip. Komplekste dinlemelere karşı priz dahi bulunmayan ‘sağır oda’ bulunuyor.
Kayıt ve dinleme cihazı sokma riskine karşı da bütün ziyaretçilerin gireceği steril oda yer alıyor. Bu odaya giren herkesin röntgeni çekilecek ve ayakkabının tabanındaki çiviler dahi görüntülenecek. Komplekse siber saldırıya karşı Bilgi Güvenliği ve Veri Yönetim Sistemi de kuruldu. Binada kimyasal saldırılara karşı tüneller bulunurken, olağanüstü haller ve savaş durumlarını yönetmek için Hükümet Harekat Merkezi de binanın altına inşa edildi.
Planda olmayan 3 katlı rezidans
Selçuklu mimarisinin ağırlıkta kullanıldığı binanın bahçesi ve etrafı da Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ağaçlandırıldı. Helikopter pistinin bulunduğu komplekste, planda yer almamasına rağmen Erdoğan için rezidans eklendi. Erdoğan ve ailesinin ikameti için 3 katlı rezidans yapıldı. Kampüse, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın taşınması sonrası atlar için ahırlar da inşa edilecek.
Gider türü Tahmini tutarı (TL)
Personel Giderleri 93.253.105
SGK Devlet Primi Giderleri 14.076.665
Mal ve Hizmet Alım Gideri 691.327.872
Cari Transferler 57.400.053
Sermaye Gideri 1.100.000.000
Toplam 1.956.057.695