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Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan, dini görevlerini yerine getirdiği için ABD’den erken döndü

Erdoğan'ın talepleri reddedilince ziyaretini yarıda kestiği ileri sürülmüştü

12 Haziran 2016 02:09

Efsane boksör Muhammed Ali’nin cenaze törenine katılmak için ABD’ye giden ancak ziyaretini yarıda keserek Türkiye’ye dönen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ‘dini görevlerini yerine getirdiğine inandığı için’ erken döndüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 74 yaşında hayatını kaybeden Muhammed Ali’nin cenaze töreni için ABD’nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kasabasına gitmiş, ancak ziyaretini planlanandan kısa tutarak Türkiye’ye dönmüştü. Erdoğan’ın ziyaretini kısa kesmesinin nedeninin, yapmak istediği bazı jestlere izin verilmemesi olduğu iddia edilmişti.

Reuters’a konuşan bir Cumhurbaşkanlığı yetkilisi bu iddiaları yalanladı. Yetkili, Erdoğan'ın cenaze namazına bizzat katıldığını ve Muhammet Ali Merkezi'ni de ziyaret etme imkanı bulunca, dini görevini yerine getirdiği düşüncesiyle cuma günkü anma töreni için kalmamaya karar verdiğini belirtti.

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